Atlas vence a Tijuana con doblete de Ponchito González y se afianza en puestos de Liguilla

Sigue el invicto en casa. Atlas, de la mano de Arturo González, logró llevarse la victoria ante un Tijuana que sigue sin poder salir de su mala racha. Con el triunfo, los rojinegros se afianzan en los primeros puestos y sueñan con la Liguilla en este Clausura 2026 de la Liga MX.

Arturo González sigue siendo pieza clave para los rojinegros en este arranque del torneo. El volante mexicano sumó dos goles más a su cuenta para llegar a cinco en tan sólo siete partidos disputados. Hoy fue la gran figura del partido.

Poncho González comandó el triunfo de Atlas | MEXSPORT

Poncho González la figura

El canterano de Rayados brilló en el Estadio Jalisco con sus dos anotaciones. Tras un primer tiempo sin acciones de gol, Atlas logró irse al frente al minuto 50 gracias a una gran acción colectiva que concluyó con González rematando dentro del área chica y mandando el balón al fondo de la red.

Quince minutos después de su anotación Ponchito volvió a aparecer, esta vez con un gran cobro de tiro libre. Primero, González provocó la falta en los linderos del área y un par de segundos más tardes logró poner el balón en el ángulo para extender la ventaja del cuadro local.

Xolos buscó responder

Tras el segundo tanto de Atlas, el cuadro visitante se adueño del balón buscando recortar las distancias. Aunque llegó más de lo que lo había hecho en toda la primera parte, el equipo de Sebastián Abreu no logró crear el suficiente peligro para romper el cero.

Fue gracias a una pena máxima rigorista en los últimos minutos del partido que el equipo visitante logró recortar distancias. Tras un ligero contacto de Rodrigo Schlegel el silbante decidió marcar la pena máxima y expulsar al defensor. Diego Abreu fue el encargado de cobrar y anotar el gol de Xolos.

Con una nueva derrota, el cuadro fronterizo ya acumula siete partidos sin conseguir la victoria. Su último triunfo llegó en la Jornada 2 ante Querétaro. Sus cinco empates y dos derrotas en los más recientes partidos los han alejado de la Liguilla y se quedan instalados en la 13ra posición.

Nacho Rivero lamentando la mala racha de Tijuana | MEXSPORT

Atlas listo para el Clásico Tapatío

Atlas ahora llegará al Clásico Tapatío más que inspirados. Al regresar a la senda del triunfo, los dirigidos por Diego Cocca escalaron hasta la sexta posición con 16 puntos y ahora buscarán mantener el invicto en el Jalisco cuando reciban a Chivas el próximo sábado.

En caso de conseguir una nueva victoria en casa ante su máximo rival, Atlas podría superarlos en la clasificatoria y le estaría propinando a los rojiblancos su tercera derrota al hilo tras las sufridas ante Cruz Azul y Toluca. De momento, el equipo festeja el triunfo y alista su siguiente partido.