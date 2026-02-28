Esposo de Alejandra de la Vega, presidenta de Juárez, presentó problemas de salud en el duelo ante Atlas

Los Bravos de Juarez lograron su primera victoria de local ante Atlas, en un partido que tuvo una lluvia de goles en donde comienza la patria. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el conjunto fronterizo, pues en las últimas horas se hizo oficial que Paul L. Foster, esposo de Alejandra de la Vega, accionista y presidenta del club, fue trasladado de emergencia al hospital.

Pese a que en los primeros informes en redes se especuló sobre un infarto, con información de Ignacio 'Fantasma' Suárez, el empresario estadounidense sufrió una hipoglucemia -su presión bajo-. Además, Foster ya se encuentra fuera de peligro, aunque bajo observación médica.

El empresario estuvo en el duelo de los fronterizos ante los Rojinegros, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Fue en los palcos del recinto en donde Paul L. Foster se descompensó y perdió el conocimiento, razón por la cual los paramédicos de la Cruz Roja intervinieron.

Dada la cercanía y gracias a su ciudadanía, Paul L. Foster fue trasladado a un hospital en El Paso, Texas. El hombre de 68 años fue sacado en camilla del Estadio Olímpico Benito Juárez, durante el partido.

¿Qué ha dicho Juárez sobre la situación?

Por el momento, el conjunto de Ciudad Juárez no ha dado un comunicado al respecto; Alejandra de la Vega tampoco ha abordado el tema. Las últimas publicaciones de los Bravos y la presidenta en sus redes sociales, son precisamente sobre la victoria ante Atlas hace unas horas.

¿Qué sigue para Bravos en el Clausura 2026?

Después de su victoria ante Atlas, el conjunto de Pedro Caixinha intentará tener un renacer en el Clausura 2026. Para la Jornada 9, los Bravos de Juárez tendrán uno de sus retos más complicados: el América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En caso de salir con vida contra las Águilas, el conjunto fronterizo tendrá otro partido igual o más complejo, contra el actual Bicampeón. Juárez tendrá que meterse a las fauces del averno para intentar rascar puntos ante Toluca.