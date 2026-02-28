Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Esposo de Alejandra de la Vega, presidenta de Juárez, presentó problemas de salud en el duelo ante Atlas

Paul L. Foster, Sebastián Jurado y Alejandra de la Vega | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 16:28 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Con información de Ignacio Suárez, Paul L. Foster sufrió una hipoglucemia; se encuentra fuera de peligro

Los Bravos de Juarez lograron su primera victoria de local ante Atlas, en un partido que tuvo una lluvia de goles en donde comienza la patria. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para el conjunto fronterizo, pues en las últimas horas se hizo oficial que Paul L. Foster, esposo de Alejandra de la Vega, accionista y presidenta del club, fue trasladado de emergencia al hospital.

Pese a que en los primeros informes en redes se especuló sobre un infarto, con información de Ignacio 'Fantasma' Suárez, el empresario estadounidense sufrió una hipoglucemia -su presión bajo-. Además, Foster ya se encuentra fuera de peligro, aunque bajo observación médica.

Alejandra de la Vega y Paul Foster | IMAGO7

El empresario estuvo en el duelo de los fronterizos ante los Rojinegros, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Fue en los palcos del recinto en donde Paul L. Foster se descompensó y perdió el conocimiento, razón por la cual los paramédicos de la Cruz Roja intervinieron.

Dada la cercanía y gracias a su ciudadanía, Paul L. Foster fue trasladado a un hospital en El Paso, Texas. El hombre de 68 años fue sacado en camilla del Estadio Olímpico Benito Juárez, durante el partido.

Alejandra de la Vega y Paul Foster | IMAGO7

¿Qué ha dicho Juárez sobre la situación?

Por el momento, el conjunto de Ciudad Juárez no ha dado un comunicado al respecto; Alejandra de la Vega tampoco ha abordado el tema. Las últimas publicaciones de los Bravos y la presidenta en sus redes sociales, son precisamente sobre la victoria ante Atlas hace unas horas.

¿Qué sigue para Bravos en el Clausura 2026?

Después de su victoria ante Atlas, el conjunto de Pedro Caixinha intentará tener un renacer en el Clausura 2026. Para la Jornada 9, los Bravos de Juárez tendrán uno de sus retos más complicados: el América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

En caso de salir con vida contra las Águilas, el conjunto fronterizo tendrá otro partido igual o más complejo, contra el actual Bicampeón. Juárez tendrá que meterse a las fauces del averno para intentar rascar puntos ante Toluca.

Paul Foster y demás miembros de los Bravos de Juárez | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
17:47 Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales
17:47 Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
17:25 ¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
17:16 Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
16:57 Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
16:55 Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"
16:54 Inter de Milán vence cómodamente Genoa; Johan Vásquez jugó todo el partido
16:46 Xavi Hernández estampa firma para Víctor Font a horas del cierre de elecciones en el Barça
16:44 Pirelli cancela test de Fórmula 1 en Bahréin por la tensión en Medio Oriente
16:28 Esposo de Alejandra de la Vega, presidenta de Juárez, presentó problemas de salud en el duelo ante Atlas
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7
Empelotados
28/02/2026
Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales
Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
Futbol
28/02/2026
Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
Lucha
28/02/2026
¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
Futbol
28/02/2026
Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Futbol
28/02/2026
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"
Contra
28/02/2026
Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"