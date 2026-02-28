Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"

El Barcelona volvió a confirmar su gran momento en LaLiga tras imponerse al Villarreal con una actuación estelar de Lamine Yamal, quien firmó un espectacular hat-trick. Sin embargo, más allá de los goles, las declaraciones posteriores del joven futbolista encendieron las alarmas al revelar que no siempre se ha sentido feliz dentro del terreno de juego. Ante ello, Hansi Flick salió en defensa del surgido en La Masía, destacando la importancia de que el atacante disfrute para rendir al máximo nivel.

El conjunto blaugrana mostró contundencia ofensiva y carácter competitivo, consolidándose como uno de los mejores equipos del mundo. Yamal, surgido de La Masía, fue el gran protagonista de la noche, pero sorprendió con su sinceridad al hablar sobre su estado físico y emocional tras el encuentro.

No me encontraba bien, era una mezcla de todo, más la pubalgia que creo que ya está olvidada, pero no era feliz jugando y creo que se notaba... Desde hace una semana o así me encuentro mucho mejor, me dan esas ganas de sonreír en el césped que hace tiempo no tenía y estoy muy contento, ahora soy feliz jugando", confesó el joven talento del Barcelona.

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, ante Villarreal | AP

Hansi Flick defiende a Lamine Yamal y destaca la importancia de disfrutar

Tras escuchar a su jugador, Hansi Flick defendió a Lamine Yamal y puso el foco en un aspecto clave: la felicidad. El técnico alemán dejó claro que cuando el extremo disfruta jugando, su rendimiento se eleva de manera notable.

“Cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para él y para nosotros”, afirmó Flick, resaltando que el bienestar emocional del futbolista es fundamental tanto para el jugador como para el funcionamiento colectivo del Barcelona.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

El entrenador también explicó las dificultades tácticas que enfrenta el juvenil en cada partido, ya que suele recibir constantes marcajes dobles o incluso triples por parte de los rivales, lo que complica sus habituales situaciones de uno contra uno.

Flick pide confianza para potenciar el talento de Yamal

Flick profundizó en el análisis y reconoció que esos marcajes pueden afectar la confianza del futbolista. "El rival a veces juega con dos o tres jugadores contra él, y Lamine podía sentir que no tenía la confianza o la dinámica en estas situaciones de uno contra uno. Hoy estoy realmente contento con lo que pasó, y hay que darle confianza", añadió.