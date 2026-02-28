Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"

Lamine Yamal, jugador del Barcelona, ante Villarreal | AP
Emiliano Arias Pacheco 17:16 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El entrenador del Barcelona se deshizo en elogios para el joven jugador surgido en La Masía, quien anotó un hat-trick

El Barcelona volvió a confirmar su gran momento en LaLiga tras imponerse al Villarreal con una actuación estelar de Lamine Yamal, quien firmó un espectacular hat-trick. Sin embargo, más allá de los goles, las declaraciones posteriores del joven futbolista encendieron las alarmas al revelar que no siempre se ha sentido feliz dentro del terreno de juego. Ante ello, Hansi Flick salió en defensa del surgido en La Masía, destacando la importancia de que el atacante disfrute para rendir al máximo nivel.

El conjunto blaugrana mostró contundencia ofensiva y carácter competitivo, consolidándose como uno de los mejores equipos del mundo. Yamal, surgido de La Masía, fue el gran protagonista de la noche, pero sorprendió con su sinceridad al hablar sobre su estado físico y emocional tras el encuentro.

No me encontraba bien, era una mezcla de todo, más la pubalgia que creo que ya está olvidada, pero no era feliz jugando y creo que se notaba... Desde hace una semana o así me encuentro mucho mejor, me dan esas ganas de sonreír en el césped que hace tiempo no tenía y estoy muy contento, ahora soy feliz jugando", confesó el joven talento del Barcelona.
Lamine Yamal, jugador del Barcelona, ante Villarreal | AP

Hansi Flick defiende a Lamine Yamal y destaca la importancia de disfrutar

Tras escuchar a su jugador, Hansi Flick defendió a Lamine Yamal y puso el foco en un aspecto clave: la felicidad. El técnico alemán dejó claro que cuando el extremo disfruta jugando, su rendimiento se eleva de manera notable.

“Cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para él y para nosotros”, afirmó Flick, resaltando que el bienestar emocional del futbolista es fundamental tanto para el jugador como para el funcionamiento colectivo del Barcelona.
Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

El entrenador también explicó las dificultades tácticas que enfrenta el juvenil en cada partido, ya que suele recibir constantes marcajes dobles o incluso triples por parte de los rivales, lo que complica sus habituales situaciones de uno contra uno.

Flick pide confianza para potenciar el talento de Yamal

Flick profundizó en el análisis y reconoció que esos marcajes pueden afectar la confianza del futbolista. "El rival a veces juega con dos o tres jugadores contra él, y Lamine podía sentir que no tenía la confianza o la dinámica en estas situaciones de uno contra uno. Hoy estoy realmente contento con lo que pasó, y hay que darle confianza", añadió.

Lamine Yamal y Fermín López festejando | AP
Últimos videos
Lo Último
17:47 Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales
17:47 Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
17:25 ¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
17:16 Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
16:57 Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
16:55 Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"
16:54 Inter de Milán vence cómodamente Genoa; Johan Vásquez jugó todo el partido
16:46 Xavi Hernández estampa firma para Víctor Font a horas del cierre de elecciones en el Barça
16:44 Pirelli cancela test de Fórmula 1 en Bahréin por la tensión en Medio Oriente
16:28 Esposo de Alejandra de la Vega, presidenta de Juárez, presentó problemas de salud en el duelo ante Atlas
Tendencia
1
Empelotados Alan Mozo bajo 'amenaza': El video que podría acabar con su carrera
2
Empelotados El desgarrador mensaje de José Ramón Fernández a su fiel amigo tras su partida
3
Futbol Irán pone en duda su participación en el Mundial de 2026 y suspende su liga
4
Otros Deportes Copa Mundial de Clavados en Jalisco no está cancelada: Rommel Pacheco anuncia reprogramación
5
Empelotados ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
6
Futbol Nacional Luis Ángel Malagón responde a polémica tras mensaje de su esposa
Te recomendamos
Chicharito en la llegada a un partido de Liga MX con Chivas | IMAGO 7
Empelotados
28/02/2026
Interesting! Chicharito ahora da consejos en inglés en sus redes sociales
Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
Futbol
28/02/2026
Penal inocente de Ledezma y Toluca no perdona
¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
Lucha
28/02/2026
¡Pelón, pelón, pelón! Ángel de Oro vence a Johnny Consejo y gana su cabellera
Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
Futbol
28/02/2026
Flick respalda a Yamal tras no sentir confianza: "cuando disfruta jugando al futbol, es perfecto para nosotros"
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Futbol
28/02/2026
Cristiano Ronaldo falla penalti en la victoria del Al Nassar ante Al Feiha
Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"
Contra
28/02/2026
Donald Trump afirma que Ali Khamenei está muerto: "Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán"