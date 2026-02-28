Barcelona golea a Villarreal con 'hat-trick' de Lamine Yamal

El Barcelona reafirmó su liderato en LaLiga con una exhibición ofensiva que terminó en una goleada de 4-1 sobre el Villarreal. La gran figura de la tarde fue el joven Lamine Yamal, quien se cargó el equipo al hombro y firmó un triplete que desquició a la defensa del "Submarino Amarillo" desde los primeros minutos del encuentro.

Lamine Yamal festeja con Raphinha | AP

El conjunto dirigido por Hansi Flick salió decidido a imponer condiciones y encontró en la conexión entre Fermín López y Lamine Yamal la llave del éxito durante la primera media hora. Al minuto 28, Yamal abrió el marcador con un remate de zurda tras una asistencia precisa de Fermín, quien leyó perfectamente el movimiento del extremo. Este primer tanto desarticuló el esquema defensivo de Marcelino, que hasta ese momento había logrado contener las internadas por las bandas, pero que sucumbió ante la velocidad de circulación del balón de los mediocampistas culés.

Menos de diez minutos después del primer zarpazo, la misma fórmula volvió a surtir efecto para el deleite de la afición en las gradas. Fermín habilitó nuevamente al canterano en una jugada calcada que dejó en evidencia las carencias en el repliegue del Villarreal. Yamal no perdonó y puso el 2-0 con un disparo ajustado al ángulo superior izquierdo que dejó sin opciones al guardameta Luiz Júnior. Con este segundo tanto, el Barcelona se fue al descanso con una ventaja cómoda, mientras el equipo visitante buscaba explicaciones ante la tormenta que se le vino encima.

Lamine Yamal marca hat trick ante Villarreal | AP

EL HAT TRICK DE LAMINE YAMAL

Tras el paso por los vestuarios, el Villarreal intentó meterse en el partido y logró recortar distancias rápidamente aprovechando un descuido en la marca tras un balón parado. Al minuto 49, Pape Gueye conectó un balón suelto en el área tras un saque de esquina para poner el 2-1, lo que generó un breve momento de incertidumbre en el bando local. Los amarillos vivieron sus mejores minutos tras el descuento, presionando la salida del Barcelona y forzando algunos errores en la entrega que hicieron dudar por un instante de la solidez defensiva del equipo de Flick.

Sin embargo, la esperanza visitante duró poco gracias a la capacidad de respuesta inmediata del banquillo azulgrana y la inspiración de su estrella. Al minuto 69, Lamine Yamal completó su triplete personal con una definición impecable tras un pase filtrado de Pedri, quien acababa de ingresar al terreno de juego para darle claridad al mediocampo. Este tercer gol de Yamal fue un golpe anímico del que el Villarreal ya no pudo recuperarse, cerrando cualquier posibilidad de remontada y devolviendo la tranquilidad total a la estructura colectiva del Barcelona.

En el tramo final del encuentro, el Barcelona mantuvo el control total de la posesión y refrescó sus líneas con la entrada de Robert Lewandowski y Marcus Rashford para castigar los espacios dejados por el rival. Ya en el tiempo de descuento, Lewandowski selló la goleada tras una asistencia de Jules Koundé en una jugada que inicialmente generó dudas. Aunque el tanto fue revisado minuciosamente por el VAR por una posible posición adelantada, el colegiado terminó validando la anotación que puso el 4-1 definitivo, redondeando una tarde redonda para un Barça que sigue lanzado en la clasificación.

Lamine Yamal festeja con Fermín | AP

BARÇA MANTIENE EL LIDERATO