Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Miguel Layún presume nueva carrera en el deporte

Miguel Layún llega al Estadio Ciudad de los Deportes para apoyar al América
Aldo Martínez 11:36 - 28 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El ex jugador del América presumió su faceta como tenista en el Abierto Mexicano

El exfutbolista mexicano Miguel Layún volvió a ser tendencia, pero esta vez lejos de las canchas de futbol. El campeón con América y Rayados presumió su nueva faceta deportiva durante el Abierto Mexicano de Tenis 2026, donde apareció jugando tenis y bromeando con una posible nueva carrera profesional.

Miguel Layún multicampeón con América | MEXSPORT

Gracias a un video difundido por RÉCORD, se pudo observar a Layún participando activamente en la pista, mostrando su entusiasmo por el deporte blanco. El exseleccionado mexicano dejó ver que, aunque ya colgó los botines, sigue ligado al alto rendimiento y a la convivencia con figuras del deporte internacional.

En las imágenes se aprecia a Miguel Layún compartiendo cancha con distintas personalidades, algo que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria: su cercanía con atletas de diversas disciplinas. Su presencia en Acapulco no pasó desapercibida para los aficionados ni para los asistentes al torneo.

¿Miguel Layún inicia una nueva carrera como tenista?

Con su característico sentido del humor, Layún lanzó una frase que encendió las redes sociales: “A todos síganme en la faceta de mi nueva carrera como tenista, aquí desde el Abierto Mexicano”. Aunque sus palabras fueron claramente en tono de broma, el momento generó múltiples reacciones entre seguidores que celebraron verlo disfrutar una nueva etapa.

El exjugador del Club América dejó claro que el deporte sigue siendo parte fundamental de su vida. Tras sus declaraciones, se retiró a disputar algunas partidas amistosas junto a tenistas profesionales, demostrando que mantiene una buena condición física y competitividad.

Layún, del futbol profesional a las nuevas experiencias deportivas

Desde su retiro del futbol profesional, Miguel Layún ha explorado distintos proyectos personales y empresariales, manteniéndose activo tanto en medios como en eventos deportivos. Su aparición en el Abierto de Acapulco 2026 confirma que continúa cercano a los grandes escenarios deportivos del país.

Miguel Layún | IMAGO7

El Abierto Mexicano, considerado uno de los torneos más importantes de Latinoamérica, reunió nuevamente a figuras del tenis internacional y a invitados especiales. En este contexto, la presencia de Layún aportó un toque mediático adicional al evento.

Así, Miguel Layún demuestra que, aunque su historia en el futbol ya quedó escrita con títulos y momentos memorables, su pasión por el deporte permanece intacta. Ya sea como espectador, empresario o ahora “tenista”, el exdefensor mexicano sigue encontrando formas de mantenerse vigente en el panorama deportivo nacional.

Dilrosun y Cáceres festejando con Miguel Layún en el campo | Imago7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
12:15 ¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
12:11 El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní
12:09 ¿Por Qué Estados Unidos E Israel Están En Guerra Contra Irán?
12:06 Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero
11:37 ¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España
11:37 Benfica suspende a 5 aficionados por racismo durante partido de Champions contra Real Madrid
11:36 Miguel Layún presume nueva carrera en el deporte
11:33 Barcelona golea a Villarreal con 'hat-trick' de Lamine Yamal
11:26 Embajadas de México alertan: “Connacionales, quédense en casa” por ataques en Medio Oriente
11:07 ¡Sueñan con Champions! Liverpool vence a West Ham y se acerca a puestos europeos
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
Empelotados
28/02/2026
¡Soltó patadas! Ricardo Peláez se 'pelea' con Paco Gabriel de Anda en pleno estacionamiento
El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní
Contra
28/02/2026
El líder supremo de Irán sigue vivo “hasta donde yo sé”, asegura el ministro de Exteriores iraní
¿Por Qué Estados Unidos E Israel Están En Guerra Contra Irán?
Contra
28/02/2026
¿Por Qué Estados Unidos E Israel Están En Guerra Contra Irán?
Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero
Futbol
28/02/2026
Pumas rinde homenaje a Olaf Heredia con nuevo jersey de portero
¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España
Futbol
28/02/2026
¿Peligra la Finalíssima? Misiles iraníes caen sobre Qatar a un mes del partido entre Argentina y España
Vinicius Jr. en el Stadio da Luz durante el juego de ida entre Benfica y Real Madrid | AP
Futbol
28/02/2026
Benfica suspende a 5 aficionados por racismo durante partido de Champions contra Real Madrid