Miguel Layún presume nueva carrera en el deporte

El exfutbolista mexicano Miguel Layún volvió a ser tendencia, pero esta vez lejos de las canchas de futbol. El campeón con América y Rayados presumió su nueva faceta deportiva durante el Abierto Mexicano de Tenis 2026, donde apareció jugando tenis y bromeando con una posible nueva carrera profesional.

Miguel Layún multicampeón con América | MEXSPORT

Gracias a un video difundido por RÉCORD, se pudo observar a Layún participando activamente en la pista, mostrando su entusiasmo por el deporte blanco. El exseleccionado mexicano dejó ver que, aunque ya colgó los botines, sigue ligado al alto rendimiento y a la convivencia con figuras del deporte internacional.

En las imágenes se aprecia a Miguel Layún compartiendo cancha con distintas personalidades, algo que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria: su cercanía con atletas de diversas disciplinas. Su presencia en Acapulco no pasó desapercibida para los aficionados ni para los asistentes al torneo.

¿Miguel Layún inicia una nueva carrera como tenista?

Con su característico sentido del humor, Layún lanzó una frase que encendió las redes sociales: “A todos síganme en la faceta de mi nueva carrera como tenista, aquí desde el Abierto Mexicano”. Aunque sus palabras fueron claramente en tono de broma, el momento generó múltiples reacciones entre seguidores que celebraron verlo disfrutar una nueva etapa.

El exjugador del Club América dejó claro que el deporte sigue siendo parte fundamental de su vida. Tras sus declaraciones, se retiró a disputar algunas partidas amistosas junto a tenistas profesionales, demostrando que mantiene una buena condición física y competitividad.

Miguel Layún debuta en el tenis durante el Abierto Mexicano 🎾🔥



El exfutbolista mostró su lado más relajado fuera de las canchas de futbol y se sumó a la fiesta del tenis en Acapulco. pic.twitter.com/RUB88BmCKX — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 27, 2026

Layún, del futbol profesional a las nuevas experiencias deportivas

Desde su retiro del futbol profesional, Miguel Layún ha explorado distintos proyectos personales y empresariales, manteniéndose activo tanto en medios como en eventos deportivos. Su aparición en el Abierto de Acapulco 2026 confirma que continúa cercano a los grandes escenarios deportivos del país.

Miguel Layún | IMAGO7

El Abierto Mexicano, considerado uno de los torneos más importantes de Latinoamérica, reunió nuevamente a figuras del tenis internacional y a invitados especiales. En este contexto, la presencia de Layún aportó un toque mediático adicional al evento.

Así, Miguel Layún demuestra que, aunque su historia en el futbol ya quedó escrita con títulos y momentos memorables, su pasión por el deporte permanece intacta. Ya sea como espectador, empresario o ahora “tenista”, el exdefensor mexicano sigue encontrando formas de mantenerse vigente en el panorama deportivo nacional.

Dilrosun y Cáceres festejando con Miguel Layún en el campo | Imago7