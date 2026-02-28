Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa

Sydney Sweeney, en Lisboa | @SportingCP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 22:10 - 27 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Además de asistir al partido, la actriz estadounidense regaló un poco de magia con el balón

La actriz Sydney Sweeney acaparó reflectores en el futbol europeo tras asistir al partido entre Sporting CP y Estoril Praia en el Estadio José Alvalade. La estrella de Hollywood no solo presenció la victoria 3-1 del conjunto lisboeta en la Primeira Liga, sino que también protagonizó un momento inesperado sobre el césped que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Conocida mundialmente por su papel en la serie Euphoria, Sweeney acudió al encuentro acompañada por los actores Leo Woodall y Matthew Goode. La jornada combinó el espectáculo deportivo con el glamour del cine internacional, generando gran expectativa entre los aficionados presentes en el estadio.

Sydney Sweeney en el partido del Sporting | @SportingCP

Sydney Sweeney domina el balón en el Estadio José Alvalade

Tras el silbatazo final, la actriz estadounidense tuvo la oportunidad de bajar al terreno de juego para convivir con personal del Sporting CP y con la mascota oficial, Jubas. Fue entonces cuando tomó un balón y comenzó a dominarlo con soltura, entre risas y pases cortos, mostrando una faceta deportiva que pocos conocían.

El momento fue captado por aficionados y compartido masivamente en redes sociales, donde los videos de Sydney Sweeney jugando futbol se viralizaron en cuestión de horas. La naturalidad con la que interactuó en el campo y su habilidad básica con el balón sorprendieron a seguidores del club y del futbol portugués.

Aunque intentó mantener discreción con un sombrero, su presencia no pasó desapercibida. Rápidamente fue reconocida por aficionados y autoridades del estadio, quienes se acercaron para saludarla y pedir fotografías. La actriz respondió con simpatía y accesibilidad, lo que incrementó el impacto del momento.

Glamour de Hollywood en la Primeira Liga

La visita de Sydney Sweeney al Sporting CP no solo dejó una postal curiosa en la Primeira Liga, sino que también reforzó el vínculo entre el deporte y el entretenimiento global. La presencia de figuras de Hollywood en estadios europeos se ha vuelto cada vez más frecuente, elevando la proyección internacional de las ligas.

El triunfo del Sporting quedó acompañado por una escena que trascendió lo futbolístico: una estrella de cine dominando el balón en el José Alvalade. Una mezcla perfecta de futbol, espectáculo y cultura pop que convirtió la jornada en una de las más comentadas del fin de semana en Portugal.

Sydney Sweeney en el partido del Sporting | @SportingCP
Últimos videos
Lo Último
22:30 Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
22:24 ¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
22:10 ¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa
22:10 ¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?
21:39 ¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres
21:28 Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo
21:24 Mazatlán sorprende y vence por la mínima a Pachuca
21:12 Del Potro, cauto pero ilusionado: “Vamos con todo el corazón para que Argentina sea campeona en 2026”
20:59 Miguel Layún se lanza contra detractores de Fidalgo para que juegue con el Tri: “¿Zidane de dónde es?”
20:48 El ring es para pelear, la vida real es para cuidarnos
Tendencia
1
Futbol ¿Se encienden las alarmas para Francia rumbo al Mundial? Kylian Mbappé y su problema con las lesiones
2
Contra Saskia Niño de Rivera se pronuncia tras polémica viral sobre Carmen Salinas en "Penitencia"
3
Futbol ¿Milito no quiere a Pulido por culpa de Nodal? Esto es lo que se sabe sobre Chivas
4
Futbol ¿Pierden sede mundialista? Gobierno de Foxborough no quiere pagar costos de seguridad
5
Futbol Fidalgo 'le cierre la puerta' a futbolistas del América para llegar al Betis: "No quiero quitarle jugadores al Ame"
6
Futbol Chucky Lozano con ofertas de Liga MX; él no quiere salir del San Diego FC
Te recomendamos
Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
Contra
27/02/2026
Impresionante montaje en el Zócalo: así se ve para el concierto gratuito de Shakira este 1 de marzo
¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
Futbol
27/02/2026
¡Nada para nadie! Querétaro y Santos empatan en El Corregidora
¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa
Empelotados
27/02/2026
¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?
Futbol
27/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs Chivas de la J8 del Clausura 2026?
¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres
Futbol
27/02/2026
¿Habrá 'ley del ex'? Rodrigo Aguirre enfrentará al América tras su salida a Tigres
Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo
Contra
27/02/2026
Tragedia en el Metro CDMX: mujer cae a las vías en la estación Zócalo