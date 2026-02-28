¡Guapa y futbolera! Sydney Sweeney sorprende a aficionados del Sporting Lisboa

La actriz Sydney Sweeney acaparó reflectores en el futbol europeo tras asistir al partido entre Sporting CP y Estoril Praia en el Estadio José Alvalade. La estrella de Hollywood no solo presenció la victoria 3-1 del conjunto lisboeta en la Primeira Liga, sino que también protagonizó un momento inesperado sobre el césped que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Conocida mundialmente por su papel en la serie Euphoria, Sweeney acudió al encuentro acompañada por los actores Leo Woodall y Matthew Goode. La jornada combinó el espectáculo deportivo con el glamour del cine internacional, generando gran expectativa entre los aficionados presentes en el estadio.

Sydney Sweeney en el partido del Sporting | @SportingCP

Sydney Sweeney domina el balón en el Estadio José Alvalade

Tras el silbatazo final, la actriz estadounidense tuvo la oportunidad de bajar al terreno de juego para convivir con personal del Sporting CP y con la mascota oficial, Jubas. Fue entonces cuando tomó un balón y comenzó a dominarlo con soltura, entre risas y pases cortos, mostrando una faceta deportiva que pocos conocían.

El momento fue captado por aficionados y compartido masivamente en redes sociales, donde los videos de Sydney Sweeney jugando futbol se viralizaron en cuestión de horas. La naturalidad con la que interactuó en el campo y su habilidad básica con el balón sorprendieron a seguidores del club y del futbol portugués.

Aunque intentó mantener discreción con un sombrero, su presencia no pasó desapercibida. Rápidamente fue reconocida por aficionados y autoridades del estadio, quienes se acercaron para saludarla y pedir fotografías. La actriz respondió con simpatía y accesibilidad, lo que incrementó el impacto del momento.

Qué cojones hace Sydney Sweenie en el campo de Sporting de Lisboa. Y toca la pelota mejor que cualquier americano. Es surrealista esto.

pic.twitter.com/OIxqxAFRwf — (fan) gam (@mbaafraude) February 28, 2026

Glamour de Hollywood en la Primeira Liga

La visita de Sydney Sweeney al Sporting CP no solo dejó una postal curiosa en la Primeira Liga, sino que también reforzó el vínculo entre el deporte y el entretenimiento global. La presencia de figuras de Hollywood en estadios europeos se ha vuelto cada vez más frecuente, elevando la proyección internacional de las ligas.

El triunfo del Sporting quedó acompañado por una escena que trascendió lo futbolístico: una estrella de cine dominando el balón en el José Alvalade. Una mezcla perfecta de futbol, espectáculo y cultura pop que convirtió la jornada en una de las más comentadas del fin de semana en Portugal.