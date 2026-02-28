Verificación de edad requerida
Bravos de Juárez vence al Atlas con gol de vestidor incluido
Golean al Rojinegro en casa. FC Juárez dominó y venció al Atlas 3-1 para reencontrarse con el triunfo ante su gente, tras cuatro partidos consecutivos sin ganar como local. Con un gol tempranero, el equipo dirigido por Diego Cocca jamás encontró claridad y terminó sumando una derrota más en el torneo.
El cuadro Rojinegro continúa con su mala racha como visitante y ahora acumuló su décimo encuentro sin victoria fuera de casa en 11 compromisos disputados.
Gol de vestidor
En el primer suspiro del duelo, Bravos tomó la ventaja. Óscar Estupiñán asistió a José Luis Rodríguez, quien a gran velocidad ingresó al área y con un disparo cruzado superó a Camilo Vargas para marcar el 1-0.
El tanto del “Puma” sacudió al Atlas, pues antes del minuto ya estaba abajo en el marcador tras una desconcentración, obligándolo a remar contracorriente durante el resto del encuentro.
Minutos después, Atlas asumió mayor protagonismo y en una llegada Eduardo Aguirre recibió una patada dentro del área; la acción fue revisada en el VAR y el árbitro señaló penal para los Rojinegros.
Alfonso González cobró desde los once pasos y definió con categoría para igualar 1-1, además de consolidarse como goleador del equipo con su tercer tanto del certamen.
¿Cómo volvió a tomar la ventaja los Bravos?
Cerca del descanso llegó nuevamente la ventaja para Juárez. Jairo Torres desbordó por derecha, generó espacio y asistió a Denzell García, quien conectó de volea para el 2-1.
En la segunda mitad, Atlas buscó el empate pero no le alcanzó al conjunto de Diego Cocca; limitado al frente y con fallas defensivas que terminaron costándole el partido.
En tiempo agregado, Juárez sentenció el duelo. Rodolfo Pizarro habilitó a Rodríguez, quien entró al área y ante una marca débil disparó; Vargas atajó, pero en el rebote Gustavo Ferrareis marcó en propia puerta para el 3-1 definitivo.