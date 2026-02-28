Efraín Juárez resalta la humildad de Pumas tras empate ante Xolos

Pumas no pasó del 1-1 ante Tijuana en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, sin embargo, la marca invicta continúa, con un registro de cuatro victorias y cuatro empates. Ante ello, Efraín Juárez prefirió dar un mensaje de calma y resaltar la humildad de sus jugadores para que Universidad Nacional se encuentre en un presente positivo.

El entrenador auriazul explicó que aún no es momento de adelantarse a decir para qué está Pumas, pues prefiere llevarlo con calma y trabajar sobre los aspectos que han funcionado para que las cosas funcionen como hasta ahora.

¿Qué dijo Efraín Juárez tras empate ante Xolos?

"Más allá de demostrar, más allá de decir que estamos ya para otras cosas o que Pumas ha regresado, porque hemos sido un equipo humilde, porque cuando la situación ha estado bien, nos hemos callado, hemos trabajado", inició Juárez.

"Yo creo que la cosa está ahí, porque la realidad es que, bueno, no nos vamos satisfechos, esa es la realidad. Me parece que ante un rival importante que hace 15, 16 partidos no pierde en casa, y que era difícil, sabemos que era difícil, el equipo se comportó, el equipo generó", agregó el timonel auriazul.

Hoy esa sensación que hace muchos años no se tenía de venir a una cancha tan complicada y que a veces con el empate te ibas satisfecho, hoy en el vestidor hay una sensación de frustración

Efraín Juárez destaca compromiso de sus jugadores

Por otro lado, Efraín Juárez abordó el compromiso que ha mostrado el grupo y dio el ejemplo de Nathan Silva, quien sufrió una fractura en la mano la semana pasada, lo cual no importó para disputar el duelo ante Xolos en el Estadio Caliente. El entrenador de Universidad Nacional, expresó orgullo por las acciones de sus jugadores.

"Hay una cosa que ahí también mencionar cuando hablo del compromiso de los jugadores, el lunes pasado Nathan (Silva) tenía una fractura en la mano, el martes está en quirófano, miércoles llegó a la cantera, entrenó, jueves viajó y viernes jugó.