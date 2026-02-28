Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Efraín Juárez resalta la humildad de Pumas tras empate ante Xolos

Keylor Navas comentó que aún no se ha dado la renovación de su contrato con Pumas.
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 01:03 - 28 febrero 2026
El entrenador del conjunto auriazul enalteció a su grupo de jugadores

Pumas no pasó del 1-1 ante Tijuana en la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX, sin embargo, la marca invicta continúa, con un registro de cuatro victorias y cuatro empates. Ante ello, Efraín Juárez prefirió dar un mensaje de calma y resaltar la humildad de sus jugadores para que Universidad Nacional se encuentre en un presente positivo.

El entrenador auriazul explicó que aún no es momento de adelantarse a decir para qué está Pumas, pues prefiere llevarlo con calma y trabajar sobre los aspectos que han funcionado para que las cosas funcionen como hasta ahora.

Efraín Juárez, tras el empate ante Tijuana | MEXSPORT

¿Qué dijo Efraín Juárez tras empate ante Xolos?

"Más allá de demostrar, más allá de decir que estamos ya para otras cosas o que Pumas ha regresado, porque hemos sido un equipo humilde, porque cuando la situación ha estado bien, nos hemos callado, hemos trabajado", inició Juárez.

"Yo creo que la cosa está ahí, porque la realidad es que, bueno, no nos vamos satisfechos, esa es la realidad. Me parece que ante un rival importante que hace 15, 16 partidos no pierde en casa, y que era difícil, sabemos que era difícil, el equipo se comportó, el equipo generó", agregó el timonel auriazul.

Hoy esa sensación que hace muchos años no se tenía de venir a una cancha tan complicada y que a veces con el empate te ibas satisfecho, hoy en el vestidor hay una sensación de frustración
Juninho dio el empate para Pumas ante Xolos | IMAGO7

Efraín Juárez destaca compromiso de sus jugadores

Por otro lado, Efraín Juárez abordó el compromiso que ha mostrado el grupo y dio el ejemplo de Nathan Silva, quien sufrió una fractura en la mano la semana pasada, lo cual no importó para disputar el duelo ante Xolos en el Estadio Caliente. El entrenador de Universidad Nacional, expresó orgullo por las acciones de sus jugadores.

Jugadores de Pumas celebran su gol en Tijuana | MEXSPORT
Jugadores de Pumas celebran su gol en Tijuana | MEXSPORT

"Hay una cosa que ahí también mencionar cuando hablo del compromiso de los jugadores, el lunes pasado Nathan (Silva) tenía una fractura en la mano, el martes está en quirófano, miércoles llegó a la cantera, entrenó, jueves viajó y viernes jugó.

"Y eso no es algo que lo digo con mucho orgullo, con mucha ilusión, porque eso quiere decir el compromiso que tienen ellos con el club, con la institución, con la afición, con sus compañeros, y obviamente con todos nosotros que hemos trabajado desde hace un tiempo aquí. Entonces, ese es un ejemplo de lo que son Pumas dentro del vestidor", finalizó Juárez.

