Futbol

Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 8 del Clausura 2026

Balón oficial del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 00:45 - 28 febrero 2026
Los Pumas acechan el liderato de las Chivas de Milito

Arrancó la octava jornada del Clausura 2026 de la Liga MX; con cuatro partido dio inicio una nueva fecha en donde los Pumas han extendido su invicto tras empatar a un tanto ante Tijuana; sin embargo, Chivas sigue mandando a falta de su partido ante Toluca.

Los dirigidos por Gabriel Milito llegan tras verse frenados por el Cruz Azul en la séptima fecha. La Máquina se impuso 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, escenario que fue testigo del fin de una racha de seis partidos sin perder para el Rebaño; pero, mantienen el liderato con 18 unidades. 

Milito tiene a Chivas como líder del Clausura 2026 | MexSport

Cruz Azul no se quedó atrás y con una asistencia de Palavecino Charly Rodríguez le dio el gol del triunfo cementero. Triunfo suficiente para acercarse más al cuadro tapatío, hasta antes del comienzo de la Jornada 8; sin embargo, los Pumas le han arrebatado el segundo sitio. 

¿Quién completa el top cinco?

Los dirigidos por Efraín Juárez sufrieron, pero la parte positiva es que supieron encontrar la fórmula para sacar un punto importante para afrontar la parte más difícil de su calendario, pues enfrentarán a rivales directos de la zona alta de la tabla y ahora tiene 16 puntos con mejor diferencia que La Máquina. 

Jugadores de Pumas celebran su gol en Tijuana | MEXSPORT
Jugadores de Pumas celebran su gol en Tijuana | MEXSPORT

Toluca es cuarto con 15 unidades; los Escarlatas rescataron la victoria en el encuentro ante Necaxa, gracias al doblete de Paulinho y uno más de Federico Pereira, dejaron el marcador 0-3 para sumar y mantener el invicto y ahora son cuarto.

Mientras tanto, el quinto puesto es para Pachuca que por su parte perdió una gran posibilidad de dar el salto al top tres de la clasificación tras caer por la mínima de manera sorpresiva ante Mazatlán en el inicio de la jornada en ‘El Encanto’.

Mazatlán vs Pachuca en la Jornada 8 l IMAGO7

Chivas vs Toluca 

Chivas y Choriceros se miden en esta fecha con un historial extenso dentro del futbol mexicano, incluso con una Final disputada hace cerca de 20 años. Así han sido las últimas cinco visitas del Rebaño al Nemesio Diez en donde los números no le favorecen del todo. al Rebaño.

De los últimos cinco partidos en suelo mexiquense el Guadalajara registra cuatro empates y una derrota (1-1 J10/CL22), (0-0 J12/AP22), (1-1 J10/AP23), (0-0 4tos/CL24) y (2-1 J7/CL25), la derrota más recientes fue el 15 de febrero de 2025 cuando el Rebaño terminó cayendo 2-1 con autogol de Hugo Camberos sobre el agregado.

Liga MX
