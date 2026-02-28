Pumas registra una derrota en sus últimos 12 partidos de Liga MX en torneo regular

A pesar de las críticas que rodearon a Pumas al inicio del Clausura 2026 de la Liga MX, los resultados en el torneo local disiparon el malestar de la afición, pues en las primeras ocho fechas han logrado mantener una racha invicta sin perder, la cual no se reduce a este semestre, sino que prolonga a una que nació desde el Apertura 2025.

¿Cuándo fue la última derrota de Pumas en torneo regular?

Pumas presenta una sola derrota en sus últimos 12 encuentros de torneo regular en Liga MX; la última vez que Universidad Nacional cayó fue en la Jornada 14 del Apertura 2025, el 22 de octubre del mismo año. Atlético de San Luis fue el vencedor en aquel duelo, con un resultado de 0-1 en el Estadio Olímpico Universitario.

Adalberto Carrasquilla e Ignacio Pussetto en lamento en la visita de Pumas a Tijuana en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Después de esa caída, los del Pedregal no saben lo que es perder en torneo regular, ya que en el Play In del Apertura 2025 cayeron ante Pachuca por 3-1. Con un proyecto reforzado y respaldado, las cosas para el Clausura 2026 se encuentran en buen estado.

Tras el resultado de 1-1 ante Xolos en la Jornada 8 del torneo, la racha sin perder se mantiene y pone tranquilidad en la situación actual del equipo. Ahora, el conjunto auriazul se prepara para afrontar un calendario lleno de desafíos, ya que en marzo se enfrenta a Toluca, Cruz Azul y América, mientras que a Chivas a inicios de abril.

Jugadores de Pumas celebran su gol en Tijuana | MEXSPORT

La mejora de los Pumas de Efraín Juárez

Poco a poco, Pumas muestra más confianza en juego colectivo e individual, aunque en el encuentro ante Xolos no pudo desplegar su mejor futbol, al estar en una cancha difícil para casi todos los equipos de la liga, debido a que es sintética.

Álvaro Angulo celebra uno de sus goles en la victoria de Pumas contra Rayados | IMAGO7

Más allá de ser datos estadísticos, la racha ha dado calma al conjunto universitario y su entorno, pues pone en evidencia la solidez del equipo en todas sus líneas, además de su capacidad para rescatar resultados, como ya ocurrió en este torneo ante Puebla y Atlas.