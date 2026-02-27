¿Tocó fondo? Uriel Antuna se sincera ante difícil momento

Uriel Antuna ha tomado un segundo aire en la Liga MX, tras su paso en los Tigres el futbolista se ha sincerado y ha resaltado cómo tuvo que lidiar entre un bajón de juego y las críticas de sus detractores que provocaron ‘tocar fondo’.

El exjugador de equipos como Chivas y Cruz Azul resaltó que hubo mucho dolor en su persona; sin embargo, la ayuda de Dios y sus seres queridos más cercanos fue un impulso para volver a estar en sintonía: "Fue de mucho crecimiento, paciencia, frustración, de mucho dolor y lágrimas”, resaltó en entrevista con TUDN.

“Al final de cuentas lo único que hice fue refugiarme en Dios, en mi familia, en mis seres queridos y seguir creciendo, seguir para adelante, que al final de cuentas es lo que me identifico, que n unca me he rendido en absolutamente nada…”, resaltó el actual jugador de los Pumas.

Uriel Antuna en Tigres I IMAGO7

Antuna resaltó la fortaleza pese a las dificultades vividas: “y creo que al final de cuentas he sabido manejar un poquito esa situación. Digo, como todo ser humano, todos tenemos errores, todos tenemos errores y obviamente nadie en esta vida es perfecto, y creo que he sabido aprender cómo formar la marcha.”

Uriel Antuna siendo derribado por Sergio Hernández | Imago7

La perseverancia de Antuna

Uriel Antuna es fiel creyente que todo tiene su tiempo y que en algún momento llega: “Todo tiene su tiempo, así que yo nunca he dejado de trabajar. Así como trabajaba cuando fui campeón goleador, así mi año y medio en Tigres...Es más, estoy en mi mayor, en mi mejor forma física hoy en día…”

“Yo siempre he trabajado incluso más que cuando era campeón goleador. Estos últimos años me he enfocado en mí, en enfocarme en mi familia, en mi profesión, porque al final de cuentas se ha dicho muchas veces que el fútbol es muy corto, pero hasta que no lo tienes enfrente, no te das cuenta”, resalta.

Uriel Antuna debutó con Pumas | IMAGO7

¿Sueña con el Mundial 2026?

Uriel Antuna asegura que pese a perder constancia en los llamados de la Selección Mexicana desde tiempo hoy tiene la esperanza intacta de poder colarse a la Copa Dle mundo que se encuentra a escasos meses de dar inicio.