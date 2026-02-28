Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Chiva arriba a Toluca con sus estrellas para enfrentar al Bicampeón
El CD Guadalajara arribó a Toluca para el juego de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX en donde buscarán reencontrarse con el triunfo tras la derrota ante el Cruz Azul que significó el fin del paso perfecto en el presente torneo.
La cuenta oficial de las Chivas posteó las primeras imágenes de la plantilla destacando a sus figuras entre ellas Richard Ledezma, Cotorro González y compañía en unas asoladas tierras mexiquenses en el centro de la República Mexicana.
¿Con plantel completo?
Las Chivas llegan a Toluca con cuadro completo y con sus máximas figuras del momento incluido Luis Romo quien vuelve a la convocatorias tras un pequeña lesión que lo marginó de un par de duelos importantes en la Liga MX.
El mediocampista estuvo fuera debido a una lesión muscular lo dejó fuera de circulación y le impidió participar en partidos exigentes frente a América y Cruz Azul, encuentros en los que el equipo tuvo que reacomodar piezas para suplir su ausencia.
La intención sería llevar su regreso con cautela. El cuerpo técnico podría dosificar sus minutos o incluso reservarlo como opción de cambio, priorizando su plena recuperación y evitando cualquier riesgo de recaída.
Visita complicada al Toluca
Las Chivas Rayadas del Guadalajara se meten a la casa del bicampeón donde no ha tenido resultados positivos en sus más recientes, por lo que ahora de la mano de Gabriel Milito buscan hacer la hombrada en el Nemesio Diez.
De los últimos cinco partidos en suelo mexiquense el Guadalajara registra cuatro empates y una derrota (1-1 J10/CL22), (0-0 J12/AP22), (1-1 J10/AP23), (0-0 4tos/CL24) y (2-1 J7/CL25), la derrota más recientes fue el 15 de febrero de 2025 cuando el Rebaño terminó cayendo 2-1 con autogol de Hugo Camberos sobre el agregado.
En esta cita el Rebaño llega tras romper su racha positiva en la reciente fecha luego de que La Máquina se impusiera 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc, escenario que fue testigo del fin de una racha de seis partidos sin perder para el Rebaño. Aunque la derrota no bastó para que sigan en lo más alto del liderato.