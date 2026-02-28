Chiva arriba a Toluca con sus estrellas para enfrentar al Bicampeón

El CD Guadalajara arribó a Toluca para el juego de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX en donde buscarán reencontrarse con el triunfo tras la derrota ante el Cruz Azul que significó el fin del paso perfecto en el presente torneo.

La cuenta oficial de las Chivas posteó las primeras imágenes de la plantilla destacando a sus figuras entre ellas Richard Ledezma, Cotorro González y compañía en unas asoladas tierras mexiquenses en el centro de la República Mexicana.

Jugador de Chivas llegando a Toluca para J8 l X:Chivas

¿Con plantel completo?

Las Chivas llegan a Toluca con cuadro completo y con sus máximas figuras del momento incluido Luis Romo quien vuelve a la convocatorias tras un pequeña lesión que lo marginó de un par de duelos importantes en la Liga MX.

Luis Romo, jugador de Chivas, regresa a las convocatorias | IMAGO7

El mediocampista estuvo fuera debido a una lesión muscular lo dejó fuera de circulación y le impidió participar en partidos exigentes frente a América y Cruz Azul, encuentros en los que el equipo tuvo que reacomodar piezas para suplir su ausencia.

La intención sería llevar su regreso con cautela. El cuerpo técnico podría dosificar sus minutos o incluso reservarlo como opción de cambio, priorizando su plena recuperación y evitando cualquier riesgo de recaída.

Toluca vs Chivas en Cuartos de Final del Clausura 2024 l IMAGO7

Visita complicada al Toluca

Las Chivas Rayadas del Guadalajara se meten a la casa del bicampeón donde no ha tenido resultados positivos en sus más recientes, por lo que ahora de la mano de Gabriel Milito buscan hacer la hombrada en el Nemesio Diez.

De los últimos cinco partidos en suelo mexiquense el Guadalajara registra cuatro empates y una derrota (1-1 J10/CL22), (0-0 J12/AP22), (1-1 J10/AP23), (0-0 4tos/CL24) y (2-1 J7/CL25), la derrota más recientes fue el 15 de febrero de 2025 cuando el Rebaño terminó cayendo 2-1 con autogol de Hugo Camberos sobre el agregado.