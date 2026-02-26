Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guadalajara asegura la continuidad de Govea, Whalley y Sandoval

Omar Govea renueva con Chivas | @Chivas
Alfredo Olivarez Ramírez 14:42 - 26 febrero 2026
Por medio de sus redes sociales, las Chivas hicieron oficial las renovaciones de sus tres jugadores

El Guadalajara reafirmó su apuesta por la estabilidad y el crecimiento deportivo al confirmar la renovación de Omar Govea, Óscar Whalley y Santiago Sandoval, tres futbolistas que aportan solidez, competencia interna y proyección al plantel rojiblanco.

Con estos movimientos, la directiva del Rebaño Sagrado fortalece la base del equipo rumbo a los siguientes torneos, manteniendo un equilibrio entre jugadores consolidados y talento surgido de cantera, pilares fundamentales en la identidad del club.

Omar Govea | IMAGO7

¿Quiénes son los renovados por Chivas?

Omar Govea extendió su vínculo hasta 2027 tras consolidarse como un elemento determinante en el mediocampo. Luego de haber tenido participación intermitente en etapas anteriores, el volante encontró regularidad y protagonismo bajo la dirección de Gabriel Milito. 

En el presente torneo registra 381 pases acertados con una efectividad del 95 por ciento y participación directa en 5 de los 11 goles del equipo. Además, su compromiso defensivo se refleja en 27 recuperaciones y seis duelos individuales ganados, estadísticas que evidencian su peso en el funcionamiento colectivo.

En el arco, Óscar Whalley también renovó hasta 2027, apuntalando la competencia interna y aportando experiencia al grupo. 

Su continuidad resulta estratégica ante las convocatorias del ‘Tala’ Rangel con la Selección Mexicana, especialmente en la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, escenario en el que el equipo podría afrontar ausencias temporales.

Óscar Whalley renueva con Chivas | @Chivas

Santiago Sandoval, apuesta a futuro

Finalmente, Santiago Sandoval amplió su contrato hasta 2029, consolidándose como una de las principales apuestas a futuro. 

Formado en la cantera Rojiblanca desde la categoría Sub-14 en 2022, el joven atacante aceleró su desarrollo hasta debutar en Primera División durante el Apertura 2025, confirmando el seguimiento y la confianza que la institución ha depositado en su crecimiento.

Santiago Sandoval | @Chivas
