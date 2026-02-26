Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Fernando Gorriarán sobre la situación actual de Tigres: "no estamos pensando en que vamos a perder"

Fernando Gorriarán, jugador de Tigres | IMAGO7
Ricardo Olivares 15:03 - 26 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mediocampista charrúa aclaró que el partido contra América es una gran oportunidad para salir de la mala racha

El capitán de Tigres, Fernando Gorriarán, habló en conferencia de prensa sobre la situación actual de los felinos, en la que suman dos derrotas de manera consecutiva. 

“Son opiniones de cada uno, no creo que haya un jugador de este plantel que vaya pensando en que vamos a perder, no entra en la cabeza de ninguno, ni de los que estamos acá adentro. Vamos a ir a competir para ganar porque el equipo", comentó.

Fernando Gorriarán, jugador de Tigres | IMAGO7

América, gran oportunidad para salir de la mala racha

De igual forma mencionó que será una gran oportunidad ganarle al América y quitar esta mala racha en el presente torneo. 

“Bien, no lo vemos como una presión, si no como una posibilidad o algo lindo para poder enfrentar y cambiar el equipo, sin duda somos conscientes que tenemos que dar otra imagen.” 
Fernando Gorriarán y Juan Brunetta, jugadores de Tigres | IMAGO7

¿Qué dice Fernando Gorriarán sobre las críticas?

Las críticas de la afición se han hecho presentes, y el uruguayo habló al respecto del tema. 

“Siempre lo he dicho, creo que las críticas de la gente son bienvenidas y cuando las hay, es porque el equipo tiene potencial para poder dar más de lo que está dando. Somos conscientes que no estamos al nivel de lo que fue el torneo anterior", agregó.

Fernando Gorriarán, jugador de Tigres | IMAGO7

Agregó sobre la situación actual en el país, específicamente en Guadalajara en donde su selección jugará la Copa del Mundo ante España. 

“No es responsabilidad mía hablarlo, si las autoridades dicen que las condiciones están dadas para que se pueda hacer un torneo de esta magnitud, yo creo que se puede hacer.”
Últimos videos
Lo Último
16:31 Caramelo 'suplica' a la FMF por boletos para el Mundial 2026
16:28 ¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
16:16 La insólita defensa del aficionado del Madrid expulsado por polémico 'saludo nazi'
16:14 Jorge Sánchez y PAOK quedan eliminados de la Europa League frente al Celta de Vigo
16:10 Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
16:09 “Corazón de Oro”: la nueva telenovela mexicana con Mayrín Villanueva y Gabriel Soto
16:04 AZ Alkmaar golea y consigue su boleto a Octavos de Final de Conference League; Mateo Chávez jugó 80 minutos
16:01 ¿Nuevo León se vestirá de naranja? Comitiva de Países Bajos visitará Monterrey para conocer sus instalaciones de cara al Mundial 2026
15:28 Max Scherzer llega a acuerdo millonario de un año con los Blue Jays
15:21 Oficial: Cruz Azul jugará su próximo partido de local en la que fue sede del Zacatepec
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Caramelo 'suplica' a la FMF por boletos para el Mundial 2026
Empelotados
26/02/2026
Caramelo 'suplica' a la FMF por boletos para el Mundial 2026
¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
Futbol Nacional
26/02/2026
¿Se pierde el Mundial? Alexis Vega y la lesión que arrastra desde Chivas
Aficionado de Real Madrid compartió un video para defenderse de las críticas | MEXSPORT
Futbol
26/02/2026
La insólita defensa del aficionado del Madrid expulsado por polémico 'saludo nazi'
PAOK quedó eliminado frente al Celta de Vigo en la Europa League | X: @EuropaLeague
Futbol
26/02/2026
Jorge Sánchez y PAOK quedan eliminados de la Europa League frente al Celta de Vigo
Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
Contra
26/02/2026
Revelan nómina de “El Mencho”: pagos a policías, halcones y estructura del CJNG
“Corazón de Oro”: la nueva telenovela mexicana con Mayrín Villanueva y Gabriel Soto
Contra
26/02/2026
“Corazón de Oro”: la nueva telenovela mexicana con Mayrín Villanueva y Gabriel Soto