Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Fernando Gorriarán sobre la situación actual de Tigres: "no estamos pensando en que vamos a perder"
El capitán de Tigres, Fernando Gorriarán, habló en conferencia de prensa sobre la situación actual de los felinos, en la que suman dos derrotas de manera consecutiva.
“Son opiniones de cada uno, no creo que haya un jugador de este plantel que vaya pensando en que vamos a perder, no entra en la cabeza de ninguno, ni de los que estamos acá adentro. Vamos a ir a competir para ganar porque el equipo", comentó.
América, gran oportunidad para salir de la mala racha
De igual forma mencionó que será una gran oportunidad ganarle al América y quitar esta mala racha en el presente torneo.
“Bien, no lo vemos como una presión, si no como una posibilidad o algo lindo para poder enfrentar y cambiar el equipo, sin duda somos conscientes que tenemos que dar otra imagen.”
¿Qué dice Fernando Gorriarán sobre las críticas?
Las críticas de la afición se han hecho presentes, y el uruguayo habló al respecto del tema.
“Siempre lo he dicho, creo que las críticas de la gente son bienvenidas y cuando las hay, es porque el equipo tiene potencial para poder dar más de lo que está dando. Somos conscientes que no estamos al nivel de lo que fue el torneo anterior", agregó.
Agregó sobre la situación actual en el país, específicamente en Guadalajara en donde su selección jugará la Copa del Mundo ante España.
“No es responsabilidad mía hablarlo, si las autoridades dicen que las condiciones están dadas para que se pueda hacer un torneo de esta magnitud, yo creo que se puede hacer.”