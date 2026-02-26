Fernando Gorriarán sobre la situación actual de Tigres: "no estamos pensando en que vamos a perder"

El capitán de Tigres, Fernando Gorriarán, habló en conferencia de prensa sobre la situación actual de los felinos, en la que suman dos derrotas de manera consecutiva.

“Son opiniones de cada uno, no creo que haya un jugador de este plantel que vaya pensando en que vamos a perder, no entra en la cabeza de ninguno, ni de los que estamos acá adentro. Vamos a ir a competir para ganar porque el equipo", comentó.

Fernando Gorriarán, jugador de Tigres | IMAGO7

América, gran oportunidad para salir de la mala racha

De igual forma mencionó que será una gran oportunidad ganarle al América y quitar esta mala racha en el presente torneo.

“Bien, no lo vemos como una presión, si no como una posibilidad o algo lindo para poder enfrentar y cambiar el equipo, sin duda somos conscientes que tenemos que dar otra imagen.”

Fernando Gorriarán y Juan Brunetta, jugadores de Tigres | IMAGO7

¿Qué dice Fernando Gorriarán sobre las críticas?

Las críticas de la afición se han hecho presentes, y el uruguayo habló al respecto del tema.

“Siempre lo he dicho, creo que las críticas de la gente son bienvenidas y cuando las hay, es porque el equipo tiene potencial para poder dar más de lo que está dando. Somos conscientes que no estamos al nivel de lo que fue el torneo anterior", agregó.

Fernando Gorriarán, jugador de Tigres | IMAGO7

