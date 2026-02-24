Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa

Hasta el momento, el comunicador no aclara qué fue lo que realmente le pasó / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:13 - 24 febrero 2026
El periodista de nota roja aclara que no fue algo grave, pero estará fuera de “C4 En Alerta” y una compañera tomará su lugar

El periodista de nota roja Carlos Jiménez, mejor conocido como C4, encendió las alarmas en redes sociales luego de publicar una imagen suya desde lo que parece ser una habitación de hospital.

Acostumbrado a difundir primicias sobre hechos policiacos, esta vez fue él quien protagonizó la imagen. En la fotografía aparece recostado en una camilla, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre un posible atentado, tomando en cuenta su cobertura constante de temas de seguridad.

Carlos Jiménez es famoso por sus publicaciones en redes exhibiendo a la maña / Especial

Sin embargo, el propio comunicador salió a aclarar la situación.

“Nada grave”

A través de su cuenta oficial en X, Jiménez anunció que se ausentará temporalmente de su programa por motivos de salud, pero descartó que se trate de algo delicado.

Dejó claro que no fue víctima de ningún ataque y que su estado es estable. Además, informó que durante su recuperación, la conducción de C4 En Alerta, transmitido por Canal 6, quedará a cargo de su compañera Michelle Mejía, la “Güera de Oro”.

“A toda mi gente bella…. Por motivos de salud, tendré q ausentarme de #C4EnAlerta. Mi querida @michelleliliana estará con ustedes en mi ausencia. Pronto estaré de vuelta. Nada grave”. 
Esta es la foto que el mismo periodista público desde el hospital al anunciar una pausa / X: @C4Jimenez

El periodista no dio detalles sobre el padecimiento ni el tiempo exacto que permanecerá fuera del aire, pero buscó tranquilizar a su audiencia asegurando que regresará pronto.

Amenazas y peleas de C4 Jiménez 

En 2023, el periodista denunció haber recibido un video en el que cinco hombres encapuchados y fuertemente armados lo amenazaban de muerte. 

  • En 2023, el periodista denunció haber recibido un video en el que cinco hombres encapuchados y fuertemente armados lo amenazaban de muerte. 

  • El año pasado, tuvo un conflicto con Sandra Cuevas donde el C4 Jiménez denunció nuevas amenazas, esta vez atribuidas a la exalcaldesa de Cuauhtémoc. 

  • Fue también en 2025, que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) impuso medidas cautelares en su contra, lo cual él calificó como un acto de censura tras ser citado a audiencias por presuntos nexos con el crimen organizado y le pidieron revelar sus fuentes. 

El comunicador se ha metido en varios problemas por su trabajo al estar informando la nota roja / Especial
