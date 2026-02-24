Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club

Se han dado a conocer las primeras imágenes del lugar donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, se refugiaba en el fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club.

En el inmueble fueron hallados desde su última comida, medicamentos que presuntamente utilizaba y hasta imágenes religiosas a las que rezaba para no ser detenido.

El operativo en Tapalpa Country Club

🏘️ El exclusivo club residencial en la sierra de #Jalisco fue el último escenario.



En el fraccionamiento Tapalpa Country Club se encuentra la lujosa propiedad donde Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, presuntamente se ocultó en sus días finales, antes de morir en medio de… pic.twitter.com/SfQng9eth6 — Gurú Político (@guruchuirer) February 24, 2026

Fue el pasado domingo 22 de febrero cuando Fuerzas Armadas irrumpieron en el número 39 de este lujoso complejo, rodeado de cabañas con fachadas de ladrillo rojo y cuyo valor promedio ronda los 13 millones de pesos.

Ahí se encontraba el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien habría sido ubicado luego de una cita romántica con su novia, Guadalupe Moreno, apenas un par de días antes.

Reportes indican que elementos del Ejército y la Guardia Nacional ejecutaron el operativo desde temprana hora, forzando la chapa del domicilio para intentar detener al Mencho. Sin embargo, logró escapar hacia los matorrales, en la zona conocida como Alta Gracia y Rancho El Pinto.

Fue ahí donde se registró el enfrentamiento armado, que duró aproximadamente 45 minutos y dejó varias bajas de ambos lados, además del abatimiento de Oseguera Cervantes, quien tras resultar herido murió en un avión rumbo a la Ciudad de México.

Tapalpa Country Club propiedades de 13 mdp en promedio, restos de comida, la cama destendida, estas son las fotos de la última morada de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" (Informacion e imagenes completas en el enlace) https://t.co/2kvCFFjASu pic.twitter.com/nNVdbwapEd — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) February 24, 2026

Alimentos y medicamentos en la casa

Dentro del inmueble se encontraron diversos artículos, entre ellos una abundante cantidad de alimentos, como frutas, verduras y cortes de carne.

También fueron hallados medicamentos, entre ellos una caja de Tationil Plus, que presuntamente formaba parte de su tratamiento contra la insuficiencia renal, enfermedad que desde hace tiempo padecía.

La habitación del Mencho

El gobierno federal dio acceso a medios a la cabaña en Tapalpa Country Club donde fue capturado y lesionado El Mencho.



En el inmueble de lujo se localizaron medicamentos para enfermedad renal, lo que confirmaría que el líder del CJNG tenía ese padecimiento. pic.twitter.com/gL4NZ2eKhZ — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) February 24, 2026

La casa, de dos pisos, tenía en la planta alta la habitación donde dormía el Mencho. Se filtraron imágenes de la cama en la que descansaba y en la que, presuntamente, estuvo junto a Guadalupe Moreno apenas el viernes 20 de febrero, fecha en la que las Fuerzas Armadas habrían confirmado su ubicación.

Imágenes religiosas y objetos personales

En el lugar también se encontraron varias imágenes religiosas, entre ellas figuras de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel.

Además, había veladoras, un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y una oración dedicada a Santa Rita de Casia, junto con una carta fechada en enero de 2026 que incluía el Salmo 91.

ASI ERA EL ALTAR DEL MENCHO EN EL REFUGIO EN TAPALPA ANTE INTERVENCIÓN MILITAR



— Última guarida del capo fue descubierta por fuerzas federales.



La Secretaría de Marina informó que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, abandonó un refugio en Tapalpa Country Club, Jalisco,… pic.twitter.com/GVdl1lTIXa — El Blog del Narco (@narcoblogger) February 24, 2026

Un fraccionamiento de casas de descanso