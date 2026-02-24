Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club

Este es el Tapalpa Country Club, donde se escondía el Mencho/IG: @hoteltapalpacc
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:27 - 24 febrero 2026
En el lugar se encontró comida, medicinas del narcotraficante y varias imágenes religiosas

Se han dado a conocer las primeras imágenes del lugar donde Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, se refugiaba en el fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club.


En el inmueble fueron hallados desde su última comida, medicamentos que presuntamente utilizaba y hasta imágenes religiosas a las que rezaba para no ser detenido.

El operativo en Tapalpa Country Club

Fue el pasado domingo 22 de febrero cuando Fuerzas Armadas irrumpieron en el número 39 de este lujoso complejo, rodeado de cabañas con fachadas de ladrillo rojo y cuyo valor promedio ronda los 13 millones de pesos.


Ahí se encontraba el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien habría sido ubicado luego de una cita romántica con su novia, Guadalupe Moreno, apenas un par de días antes.


Reportes indican que elementos del Ejército y la Guardia Nacional ejecutaron el operativo desde temprana hora, forzando la chapa del domicilio para intentar detener al Mencho. Sin embargo, logró escapar hacia los matorrales, en la zona conocida como Alta Gracia y Rancho El Pinto.


Fue ahí donde se registró el enfrentamiento armado, que duró aproximadamente 45 minutos y dejó varias bajas de ambos lados, además del abatimiento de Oseguera Cervantes, quien tras resultar herido murió en un avión rumbo a la Ciudad de México.

Alimentos y medicamentos en la casa

Dentro del inmueble se encontraron diversos artículos, entre ellos una abundante cantidad de alimentos, como frutas, verduras y cortes de carne.


También fueron hallados medicamentos, entre ellos una caja de Tationil Plus, que presuntamente formaba parte de su tratamiento contra la insuficiencia renal, enfermedad que desde hace tiempo padecía.

La habitación del Mencho

La casa, de dos pisos, tenía en la planta alta la habitación donde dormía el Mencho. Se filtraron imágenes de la cama en la que descansaba y en la que, presuntamente, estuvo junto a Guadalupe Moreno apenas el viernes 20 de febrero, fecha en la que las Fuerzas Armadas habrían confirmado su ubicación.

Imágenes religiosas y objetos personales

En el lugar también se encontraron varias imágenes religiosas, entre ellas figuras de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel.


Además, había veladoras, un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús y una oración dedicada a Santa Rita de Casia, junto con una carta fechada en enero de 2026 que incluía el Salmo 91.

Un fraccionamiento de casas de descanso

Vecinos señalaron que no es común que personas vivan de forma permanente en el Tapalpa Country Club, ya que la mayoría de las propiedades son casas de descanso, habitadas principalmente los fines de semana o en periodos vacacionales.


Sin embargo, al ser muchas de ellas rentadas, no se tiene claridad sobre quiénes las ocupan de manera temporal.

