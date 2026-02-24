Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

Elimination Chamber 2026: Conoce todos los títulos que estarán en juego en el PLE

Poster de Elimination Chamber 2026 | @WWE
Poster de Elimination Chamber 2026 | @WWE
Jorge Armando Hernández 08:20 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Última parada antes de Wrestlemania 42 en WWE, la cámara de eliminación será una oportunidad más de conseguir una lucha titular en el gran escenario

Wrestlemania 42 se acerca a pasos agigantados y las superestrellas de WWE buscarán una última oportunidad de conseguir una lucha titular en el gran escenario luchístico, pero antes deberán salir vivos de una de las estructuras más infernales jamás construidas: la Cámara De La Eliminación.

McIntyre durante Elimination Chamber l AP

Además de las ya programadas luchas dentro de la Cámara De La Eliminación tanto varonil como femenil, habrá campeonatos individuales que estarán en juego y los que salgan victoriosos tendrán que esperar a los ganadores de la cámara para enfrentarse en Wrestlemania 42.

CM Punk defenderá su Campeonato de Peso Pesado ante Finn Bálor mientras que Becky Lynch defenderá su Campeonato Intercontinental Femenino ante AJ Lee, esta última le ha provocado varios dolores de cabeza a la campeona irlandesa.

CM Punk regresa a su ciudad natal para enfrentar a Bálor | wwe.com

Las luchas estelares en la Cámara de la Eliminación también serán el centro de atención, de aquí saldrán retadores al títulos importantes para llegar a Wrestlemania en abril. La lucha varonil se conforma por Randy Orton, L.A Knight, Cody Rhodes, Je’Von Evans, Trick Williams y falta un puesto por definir.

En la lucha femenil participarán nombres como Tiffany Stratton, Alexa Bliss, Rhea Ripley, Azuka, Kiana James y falta un puesto por definir.

¿Qué campeonatos estarán en juego en el evento?
Primera lucha de AJ Lee en solitario | wwe.com

Hasta el momento solo habrá dos campeonatos en juego, el Campeonato de Peso Pesado que porta CM Punk y el Campeonato Intercontinental Femenino que porta Becky Lynch

Últimos videos
Lo Último
10:43 ¿Invicto en riesgo? Pumas solo ha ganado tres partidos en el Estadio Caliente
10:40 ¿Adrián Marcelo se burla de la muerte del Mencho?
10:34 Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
10:28 24 de febrero Día de la bandera: ¿Quién inventó la bandera de México?
10:25 Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
10:21 Si Marcel Ruiz no fuera mexicano, ya estaría en Europa, opinó Antonio Mohamed
09:50 Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
09:46 Lions jugarán un partido de temporada regular en Múnich este 2026
09:24 La impresionante multa que impuso Hansi Flick en el Barça por llegar tarde a entrenamientos
09:18 Sedes en Estados Unidos 'cancelan planes' para el Mundial 2026 a pocos meses del torneo
Tendencia
1
Futbol Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
2
Contra Filtran imágenes del escondite del Mencho: Así es el lujoso fraccionamiento Tapalpa Country Club
3
Otros Deportes Isaac del Toro asciende en ranking UCI y ya es segundo del mundo
4
Futbol "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
5
Futbol Gabriel Milito, candidato para suplir a 'Muñeco' Gallardo en River Plate
6
Futbol Las rachas negativas que Pumas ha cortado con Efraín Juárez
Te recomendamos
Jugadores de Pumas felicitan a Álvaro Angulo por su anotación ante Monterrey | IMAGO 7
Futbol
24/02/2026
¿Invicto en riesgo? Pumas solo ha ganado tres partidos en el Estadio Caliente
¿Adrián Marcelo se burla de la muerte del Mencho?
Contra
24/02/2026
¿Adrián Marcelo se burla de la muerte del Mencho?
Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
Futbol
24/02/2026
Sheinbaum confirma que Mundial 2026 no peligra en México: “No hay ningún riesgo”
24 de febrero Día de la bandera: ¿Quién inventó la bandera de México?
Contra
24/02/2026
24 de febrero Día de la bandera: ¿Quién inventó la bandera de México?
Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Contra
24/02/2026
Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Antonio Mohamed y Marcel Ruiz previo al Campeón de Campeones | IMAGO 7
Futbol
24/02/2026
Si Marcel Ruiz no fuera mexicano, ya estaría en Europa, opinó Antonio Mohamed