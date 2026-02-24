Elimination Chamber 2026: Conoce todos los títulos que estarán en juego en el PLE

Wrestlemania 42 se acerca a pasos agigantados y las superestrellas de WWE buscarán una última oportunidad de conseguir una lucha titular en el gran escenario luchístico, pero antes deberán salir vivos de una de las estructuras más infernales jamás construidas: la Cámara De La Eliminación.

McIntyre durante Elimination Chamber l AP

Además de las ya programadas luchas dentro de la Cámara De La Eliminación tanto varonil como femenil, habrá campeonatos individuales que estarán en juego y los que salgan victoriosos tendrán que esperar a los ganadores de la cámara para enfrentarse en Wrestlemania 42.

CM Punk defenderá su Campeonato de Peso Pesado ante Finn Bálor mientras que Becky Lynch defenderá su Campeonato Intercontinental Femenino ante AJ Lee, esta última le ha provocado varios dolores de cabeza a la campeona irlandesa.

CM Punk regresa a su ciudad natal para enfrentar a Bálor | wwe.com

Las luchas estelares en la Cámara de la Eliminación también serán el centro de atención, de aquí saldrán retadores al títulos importantes para llegar a Wrestlemania en abril. La lucha varonil se conforma por Randy Orton, L.A Knight, Cody Rhodes, Je’Von Evans, Trick Williams y falta un puesto por definir.

En la lucha femenil participarán nombres como Tiffany Stratton, Alexa Bliss, Rhea Ripley, Azuka, Kiana James y falta un puesto por definir.

¿Qué campeonatos estarán en juego en el evento?

Primera lucha de AJ Lee en solitario | wwe.com