Futbol

Mikel Arriola revela el avance del fin de la multipropiedad en Liga MX: ‘Estamos a un paso’

Mikel Arriola, presidente de la FMF | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 09:04 - 24 febrero 2026
El dirigente del futbol mexicano asegura que pronto estará resuelto esta situación

Uno de los temas principales que el futbol mexicano tiene como prioridad es erradicar la multipropiedad y al respecto Mikel Arriola, cabeza de la Liga MX y comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), asegura que el tema se estaría resolviendo en el corto plazo con la venta de Atlas y León.

Mikel Arriola en partido de Liga MX l IMAGO7

El dirigente señaló que con la venta de las franquicias de Querétaro y Mazatlán que pertenecían a Grupo Caliente y Grupo Salinas respectivamente han avanzando un 50 por ciento para ponerle fin a la multipropiedad: “Llevamos un año que ha evolucionado, se ha resuelto el 50 por ciento del tema. Ya se vendieron dos equipos y están en proceso de venderse otros dos”, resaltó en entrevista con FOX Sports México.

“Yo creo que siguiendo este proceso desde la Federación podríamos estar resolviendo este problema en el corto plazo”, mencionó Arriola con respecto a los clubes Atlas y León que pertenecen a Grupo Orlegui y Grupo Pachuca mismos que han puesto a la venta para desligarse de uno de los dos equipos con los que cuentan.

Mudo Aguirre con Atlas tras marcar el 2-2 ante San Luis I IMAGO7

Querétaro y Mazatlán

Cabe mencionar que, durante la Asamblea de Dueños a finales del años pasado, Mikel Arriola confirmó que comenzó el proceso de compra-venta de Mazatlán para que los Potros de Hierro regresen a Primera División esto estaría siendo fisicamente realidad luego del Mundial 2026.

De momento, la intención es que el trámite concluya en verano del próximo año para que a partir del Apertura 2026 el equipo azulgrana, propiedad de Emilio Escalante, ya esté de regreso en el máximo circuito. Mientras que para los Cañoneros, será su despedida después de apenas cinco años.

Mazatlán remontó a Santos Laguna en la Jornada 6 del Clausura 2026 | IMAGO7

Mientras tanto, los Gallos Blancos de Querétaro tienen un nuevo dueño, Grupo Caliente completó la transacción y Marc Spiegel se convirtió en el nuevo adquisidor. Después de años bajo la administración abren un nuevo capítulo en su historia con la llegada de Spiegel al futbol mexicano.

Durante su presentación, Spiegel explicó las razones que lo llevaron a invertir en el futbol mexicano, destacando que desde hace tiempo exploraba oportunidades para adquirir un equipo profesional en distintas partes del mundo: “Llevamos años buscando el equipo adecuado. Estuvimos analizando mercados en Europa, Sudamérica, Asia y Australia, pero fue la Liga MX la que realmente captó nuestra atención. Sentimos que es la liga con mayor proyección a futuro, tanto en México como en Estados Unidos”.

¿Qué dijo Arriola sobre el Tri?

Mikel Arriola resaltó su apoyo a la Selección Mexicana en la entrevista con FOX Sports México: “Este es un equipo que viene trabajando conjuntamente desde principios de 2025, donde ganaron dos títulos de Concacaf. Hasta ahí te diría que llega mi comentario en lo futbolístico porque lo que hemos procurado es darles todas las condiciones para que puedan generar el mejor rendimiento y el mejor resultado; están todos los elementos puestos para potenciar el resultado y vamos a aprovechar esta oportunidad histórica que es tener un tercer Mundial en México”.

Etiquetas relacionadas:
Liga MX
