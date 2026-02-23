"Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026

¿No se mordió la lengua? El expresidente de la FIFA ,Joseph Blatter, arremetió contra la actual gestión de Gianni Infantino y cuestionó la distribución de partidos para la Copa del Mundo de 2026, sobre todo lo que le tocó a México y a Canadá.

El polémico exdirigente del ente rector del futbol mundial también arremetió contra la estrecha relación del organismo —en especial Infantino— con el presidente estadounidense Donald Trump.

Con motivo del Mundial, Trump e Infantino han estrechado sus lazos | AP

¿Qué dijo Joseph Blatter sobre México?

A pocos meses para el inicio del torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá, Blatter expresó su profundo desacuerdo con decisiones clave, como la ampliación a 48 selecciones y el reparto de los encuentros entre los países anfitriones.

"Es una miseria lo que le dan a Canadá y México. Uno pensaba que tendrían aproximadamente la misma cuota", declaró el directivo a Radio Canadá. Además, acotó que la intervención de Trump en el Mundial es "lo peor que le ha pasado a la FIFA".

La intervención del presidente estadounidense en los asuntos del Mundial es lo peor que le ha pasado a la FIFA, y no hay oposición. Nunca hemos visto nada igual

Critica persecusión de migrantes en EU

El exmandamás de la FIFA también se refirió a las políticas migratorias de Estados Unidos, afirmando que un evento de esta magnitud no debería celebrarse en un país que no garantiza el acceso a todos.

"En principio, un Mundial no debería celebrarse en un país que no concede visas. Existe una política difamatoria en Estados Unidos contra todo lo extranjero. Es simplemente 'América primero', y eso es triste para el valor social y cultural del fútbol", añadió.

¿Mil dólares por un partido del Mundial? Es indignante. Es absurdo", manifestó. "El Mundial no es una máquina tragamonedas, pero en eso se ha convertido ahora. En este Mundial, el gran beneficiado será Estados Unidos, pero no los espectadores

Blatter, expresidente de FIFA | AP

El legado del FIFAgate

Joseph Blatter, figura central en el escándalo de corrupción conocido como FIFAgate que estalló en 2015, defendió su gestión y atribuyó la investigación a una "venganza" de Estados Unidos tras perder la sede del Mundial 2022 frente a Qatar.

"La gente decía: '¿Quién es el presidente de la corrupción? Blatter'. Eso se debe al deseo de venganza de Estados Unidos", afirmó, aunque reconoció que hubo individuos corruptos dentro de la organización.

Iré a Canadá o México si me invitan. No creo que me inviten a Estados Unidos

Infantino, presidente de la FIFA l AP

