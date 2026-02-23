Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026

Rota Sedes Mundial México
Rota Sedes Mundial México
Axel Fernández
Axel Fernández 12:01 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exdirigente del ente rector del futbol se lanzó en contra de Gianni Infantino y Donald Trump, presidente de USA

¿No se mordió la lengua? El expresidente de la FIFA ,Joseph Blatter, arremetió contra la actual gestión de Gianni Infantino y cuestionó la distribución de partidos para la Copa del Mundo de 2026, sobre todo lo que le tocó a México y a Canadá.

El polémico exdirigente del ente rector del futbol mundial también arremetió contra la estrecha relación del organismo —en especial Infantino— con el presidente estadounidense Donald Trump.

Con motivo del Mundial, Trump e Infantino han estrechado sus lazos | AP

¿Qué dijo Joseph Blatter sobre México?

A pocos meses para el inicio del torneo que organizarán conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá, Blatter expresó su profundo desacuerdo con decisiones clave, como la ampliación a 48 selecciones y el reparto de los encuentros entre los países anfitriones.

"Es una miseria lo que le dan a Canadá y México. Uno pensaba que tendrían aproximadamente la misma cuota", declaró el directivo a Radio Canadá. Además, acotó que la intervención de Trump en el Mundial es "lo peor que le ha pasado a la FIFA".

La intervención del presidente estadounidense en los asuntos del Mundial es lo peor que le ha pasado a la FIFA, y no hay oposición. Nunca hemos visto nada igual

Critica persecusión de migrantes en EU

El exmandamás de la FIFA también se refirió a las políticas migratorias de Estados Unidos, afirmando que un evento de esta magnitud no debería celebrarse en un país que no garantiza el acceso a todos.

"En principio, un Mundial no debería celebrarse en un país que no concede visas. Existe una política difamatoria en Estados Unidos contra todo lo extranjero. Es simplemente 'América primero', y eso es triste para el valor social y cultural del fútbol", añadió.

¿Mil dólares por un partido del Mundial? Es indignante. Es absurdo", manifestó. "El Mundial no es una máquina tragamonedas, pero en eso se ha convertido ahora. En este Mundial, el gran beneficiado será Estados Unidos, pero no los espectadores
Blatter, expresidente de FIFA | AP

El legado del FIFAgate

Joseph Blatter, figura central en el escándalo de corrupción conocido como FIFAgate que estalló en 2015, defendió su gestión y atribuyó la investigación a una "venganza" de Estados Unidos tras perder la sede del Mundial 2022 frente a Qatar.

"La gente decía: '¿Quién es el presidente de la corrupción? Blatter'. Eso se debe al deseo de venganza de Estados Unidos", afirmó, aunque reconoció que hubo individuos corruptos dentro de la organización.

Iré a Canadá o México si me invitan. No creo que me inviten a Estados Unidos
Infantino, presidente de la FIFA l AP

Los partidos del Mundial en México

México, que se convertirá en el primer país en ser anfitrión de tres Copas del Mundo, albergará un total de 13 partidos. Las sedes designadas son el Estadio Azteca en la Ciudad de México, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey.

Últimos videos
Lo Último
12:13 VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
12:11 Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
12:04 Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
12:01 "Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
11:46 ¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
11:38 ¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
11:36 América y Rayados, los "beneficiados" por capturas del narcotráfico en México
11:22 ¿Qué dijo Trump tras la muerte de “El Mencho”? Su mensaje fue directo a México
11:16 ¡Unido en oración! Matías Almeyda lanza emotivo mensaje a México
10:55 Partidos de hoy lunes 23 de febrero
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Contra
23/02/2026
VIDEO: Taquero no deja de vender carnitas pese a autos incendiados por miembros del Mencho
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Contra
23/02/2026
Muerte de ‘El Mencho’ abre el camino al crecimiento económico para México: Ebrard
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Futbol
23/02/2026
Ricardo Peláez se rinde ante los Pumas: “Ya no le ganan a puro equipo de medio pelo”
Rota Sedes Mundial México
Futbol
23/02/2026
"Una miseria lo que le dan a México": Blatter critica duramente a la FIFA por el Mundial 2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
Futbol
23/02/2026
¿Dónde y cuándo ver Bayer Leverkusen vs Olympiacos? Champions League Playoffs Vuelta
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales
Futbol Internacional
23/02/2026
¿Lavado de imagen? La polémica publicación del Benfica que indigna a las redes sociales