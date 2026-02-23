Verificación de edad requerida
Lucas Hernández sorprende con estatua de gorila alzando la Copa del Mundo
Lucas Hernández sorprendió con una imponente estatua de un gorila sosteniendo en alto la Copa del Mundo, intervenida con detalles en rojo en brazos y piernas. La obra, que rápidamente se volvió el foco de atención de los aficionados al futbol.
La pieza representa a un gorila de gesto firme y postura erguida, con el trofeo levantado hacia el cielo en clara alusión a la victoria obtenida en el Copa Mundial Rusia 2018. El detalle más llamativo es la especie de indumentaria en tonos rojos que cubre las extremidades de la figura, evocando los colores de la selección campeona, y su dorsal 21.
En un video publicado a travé de sus redes sociales, el jugador muestra como se levantó la estatua que fue ayudada por una grua para situarse en el patio de su rancho y mantener intácto el simbolico monumento por la adjudicación del trofeo en 2018.
¿Un recuerdo inolvidable?
El trofeo, reproducido con minucioso detalle, remite a la consagración de Selección de futbol de Francia tras vencer a Selección de futbol de Croacia en una final vibrante que quedó en la memoria de millones de aficionados. La imagen del gorila elevando la copa funciona como metáfora del triunfo colectivo.
La intervención artística no tardó en generar repercusión en redes sociales. Visitantes y vecinos se acercaron para fotografiarse junto a la estatua, destacando la originalidad de la propuesta y el potente contraste entre el gris oscuro del animal y el rojo intenso de sus brazos y piernas.
La obra combina cultura popular y deporte, dos universos que suelen movilizar pasiones masivas. La Copa del Mundo, convertida en ícono universal, adquiere aquí una lectura distinta al estar sostenida por una figura animal que encarna valores primarios como la fortaleza y la protección del grupo.
Un homenaje especial
El homenaje también funciona como recordatorio del recorrido de Francia en aquel torneo, donde figuras como Kylian Mbappé brillaron con actuaciones decisivas. La estatua, sin embargo, evita representar a un jugador específico y opta por una alegoría más amplia del éxito colectivo.
Con esta creación, Lucas Hernández reafirma su interés por vincular arte y memoria deportiva. La estatua del gorila sosteniendo la Copa del Mundo ya se perfila como un nuevo símbolo urbano, capaz de unir a fanáticos del fútbol y amantes del arte en torno a un recuerdo imborrable de 2018.
