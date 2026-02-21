Tuca Ferretti predice un mal Mundial para México: "No van a ganar ningún partido"

Uno de los entrenadores que mejor actuación tuvo durante su interinato en la Selección Mexicana es Ricardo 'Tuca' Ferretti, quien varias veces fue propuesto para ser el estratega a lo largo de al menos un ciclo mundialista, pero el brasileño siempre dio la negativa al Tri.

Ahora, con la Copa del Mundo tocando la puerta de los mexicanos, el exestratega de Tigres considera que el nivel mostrado por México ha sido muy malo, por lo que la participación en el Mundial puede ser muy mala.

'Tuca' en su etapa de comentarista en ESPN | MexSport

¿Qué dijo el Tuca en contra del Tri?

En recientes declaraciones, Ricardo Ferretti fue muy sincero de acuerdo en su sentir hacia la Selección Mexicana, en quienes no confía, ni para la actualidad ni para la Copa del Mundo, pues asegura que el nivel es muy bajo, incluso con meses de diferencia de la última vez que él opina que se vio algo un tanto diferente.

El nivel futbolístico que ha presentado México después de la Copa Oro para acá es muy pobre. Muy pobre

Hoy, sin pensar en el mundial, yo pienso que México no gana un partido. Podrá empatar, pero ganar no gana. Contra Corea, Nueva Zelanda y sepa el otro, yo veo muy difícil

Ferretti durante un interinato con México | MexSport

Si algo queda claro es que el ahora comentarista de ESPN no confía en lo que pueda hacer México en la Copa Mundial; sin embargo, son muchos los usuarios que están de acuerdo con él, pues en redes sociales ya se han visto muchos comentarios que concuerdan con que el nivel del Tri es malo, y que tendrán muchos problemas con sus rivales de grupo en el torneo internacional.

¿Es el Tuca voz autorizada para criticar a la Selección?

Para muchos aficionados a la Liga MX, Ricardo Ferretti ha sido el candidato idóneo para tomar el mando de la Selección Nacional de México; sin embargo, el ex de Chivas, Tigres, Cruz Azul y más, no quiso nunca experimentar el proceso completo, más allá del éxito que gozó en su paso por clubes mexicanos.

Uno de los recuerdos más destacados que tiene el Tuca como entrenador interino el Tri se remonta al 10 de octubre de 2015, cuando en Pasadena, California, en un partido para entrar a la Copa Confederaciones de 2017, México venció a Estados Unidos en lo que fue una completa locura de partido, recordado por el gol agónico de Paul Aguilar en tiempo extra.

México venció a Estados Unidos 3-2 de la mano del 'Tuca' | MexSport