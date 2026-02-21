Querétaro vs Juárez: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 7 del Clausura 2026?

Querétaro se enfrentará a Juárez en un encuentro correspondiente a la Liga MX en el Clausura 2026. El partido está programado para el domingo 23 de febrero de 2026. El escenario de este enfrentamiento será el Estadio La Corregidora, casa de los Gallos Blancos, donde ambos equipos buscarán sumar puntos importantes para alejarse de la parte baja de la tabla.

Querétaro viene de perder el Clásico de la 57 | Imago7

En el actual torneo de la Liga MX, los Gallos ocupan la posición 13 con 5 puntos tras disputar 6 partidos, con un balance de 5 goles a favor y 8 en contra. Por su parte, FC Juárez se encuentra en una situación aún más complicada, ubicándose en el puesto 15 con 4 puntos en el mismo número de encuentros, aunque con mejor producción ofensiva (8 goles) pero mayor fragilidad defensiva (12 tantos recibidos).

Este duelo representa una oportunidad crucial para ambos equipos de sumar tres puntos que les permitan escalar posiciones y alejarse de la zona de descenso, especialmente para los Bravos, que necesitan urgentemente mejorar su situación en la tabla.

Los Gallos quieren una nueva victoria en su regreso a La Corregidora | Imago7

Los Gallos Blancos de Querétaro llegan a este encuentro con un rendimiento irregular, habiendo conseguido una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. Tras caer ante Tijuana 1-2 Guadalajara 2-1, lograron un empate sin goles contra Pachuca. Posteriormente, consiguieron una importante victoria ante León 2-0, pero volvieron a la senda de la derrota en su último partido contra Atlético de San Luis 3-0.

Por su parte, FC Juárez atraviesa un momento complicado con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros. Perdieron ante CD Guadalajara 0-1, empataron con Santos Laguna 2-2 el 18 de enero, y posteriormente encadenaron tres derrotas consecutivas: contra Cruz Azul 2-4, Pachuca 2-0 y Necaxa 1-2. Ambos equipos ocupan posiciones bajas en la tabla, lo que aumenta la importancia de este enfrentamiento.

En los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos equipos, Los queretanos han dominado claramente con cuatro victorias frente a una sola de Juárez. El encuentro más reciente se disputó el 8 de noviembre de 2025, con victoria de los Gallos por 2-1 en territorio fronterizo. Anteriormente, el 21 de abril de 2025, Querétaro también se impuso como visitante por 2-0. El único triunfo de los Bravos en este periodo se produjo el 2 de noviembre de 2024, cuando vencieron 2-1 en La Corregidora. En los dos duelos más antiguos de esta serie, Querétaro se impuso 1-0 como local el 16 de marzo de 2024 y logró una contundente victoria por 3-0 en Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2023. Este historial favorable podría dar confianza adicional a los locales de cara al próximo enfrentamiento.

Juárez viene de perder ante los Rayos del Necaxa | Imago7

¿Dónde ver el duelo de la séptima jornada?