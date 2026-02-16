¡Como en Coldplay! Captan infidelidad en pleno partido de Atlético San Luis
No podía ser un 14 de febrero perfecto para todos, pues la Liga MX ha ayudado a descubrir una infidelidad dentro de uno de sus partidos, entregando uno de los momentos más graciosos y curiosos del fin de semana.
En el duelo entre Atlético San Luis y Querétaro, una pareja dio de que hablar, pues el video del que forman parte se ha hecho viral, rompiendo el corazón de algún aficionado que ni a su equipo pudo ver.
Mal plan de San Valentín
Además de la victoria 3-0 de Atlético San Luis en el Clásico de la 57, otro hecho se vivió en el Estadio Libertad Financiera, aunque este no tuvo que ver directamente con el partido; en cambio, evidenció uno de los momentos que nadie quiere vivir en pleno 14 de febrero.
Durante la dinámica de la Kiss Cam, cuando se mostraba a algunas parejas que acudieron al partido en el Día de San Valentín, una de ellas no era como las demás, pues al ser grabados, buscaron esconderse de cualquier forma para no ser mostrados en la pantalla, por lo que seguramente la cita fue parte de una infidelidad.
La novia de alguien ayer en el estadio de San Luis: pic.twitter.com/gakDyToXEt— Martinalgui (@MartinoliCuri) February 15, 2026
El chico en cuestión incluso se volteó completamente en dirección a su asiento, para de esta manera solamente dar la espalda y que su rostro no fuera identificado; por su parte, la chica solamente agachó la cabeza para cubrirse con la gorra que portaba, mientras que los aficionados se burlaban de la situación.
El día San Valentín MX
A pesar de que este momento resultó ser bochornoso para los dos involucrados, la kiss cam se hizo presente en las transmisiones y estadios que albergaron algún partido de la Jornada 6, y no solo eso, algunos otros fanáticos aprovecharon incluso para casarse y poder seguir al equipo de sus amores.
Tal es el caso de los Viernes Botaneros, en donde se pudo ver tanto en el Estadio Cuauhtémoc y el Nemesio Diez a varias parejas enamoradas que con un beso mostraban el cariño que se tienen, generando bromas de los comentaristas al respecto.
Fue para el Clásico Nacional entre Chivas y América cuando una pareja aprovechó el momento para contraer matrimonio, pero dada la ocasión, la fiesta tuvo que esperar, pues hicieron uso de sus boletos para el partido, acudiendo incluso con su traje y vestido y presenciar así la victoria de su Rebaño ante las Águilas.
Te puede interesar