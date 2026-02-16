¡Como en Coldplay! Captan infidelidad en pleno partido de Atlético San Luis

No podía ser un 14 de febrero perfecto para todos, pues la Liga MX ha ayudado a descubrir una infidelidad dentro de uno de sus partidos, entregando uno de los momentos más graciosos y curiosos del fin de semana.

En el duelo entre Atlético San Luis y Querétaro, una pareja dio de que hablar, pues el video del que forman parte se ha hecho viral, rompiendo el corazón de algún aficionado que ni a su equipo pudo ver.

San Luis venció a Gallos en la Jornada 6 | Imago7

Mal plan de San Valentín

Además de la victoria 3-0 de Atlético San Luis en el Clásico de la 57, otro hecho se vivió en el Estadio Libertad Financiera, aunque este no tuvo que ver directamente con el partido; en cambio, evidenció uno de los momentos que nadie quiere vivir en pleno 14 de febrero.

Durante la dinámica de la Kiss Cam, cuando se mostraba a algunas parejas que acudieron al partido en el Día de San Valentín, una de ellas no era como las demás, pues al ser grabados, buscaron esconderse de cualquier forma para no ser mostrados en la pantalla, por lo que seguramente la cita fue parte de una infidelidad.

La novia de alguien ayer en el estadio de San Luis: pic.twitter.com/gakDyToXEt — Martinalgui (@MartinoliCuri) February 15, 2026

El chico en cuestión incluso se volteó completamente en dirección a su asiento, para de esta manera solamente dar la espalda y que su rostro no fuera identificado; por su parte, la chica solamente agachó la cabeza para cubrirse con la gorra que portaba, mientras que los aficionados se burlaban de la situación.

El día San Valentín MX

A pesar de que este momento resultó ser bochornoso para los dos involucrados, la kiss cam se hizo presente en las transmisiones y estadios que albergaron algún partido de la Jornada 6, y no solo eso, algunos otros fanáticos aprovecharon incluso para casarse y poder seguir al equipo de sus amores.

Tal es el caso de los Viernes Botaneros, en donde se pudo ver tanto en el Estadio Cuauhtémoc y el Nemesio Diez a varias parejas enamoradas que con un beso mostraban el cariño que se tienen, generando bromas de los comentaristas al respecto.

Recién casados celebran en las inmediaciones del Akron previo a Clásico l RÉCORD