Futbol

Rayadas rescata el empate ante América y mantiene la cima del Clausura 2026

América y Rayadas empatan en Liga MX Femenil | IMAGO7
David Torrijos Alcántara 00:36 - 16 febrero 2026
El orden defensivo y la paciencia fueron las claves para que la visita sacara un punto valioso

La escuadra dirigida por Amandine Miquel tuvo una dura prueba en la capital del país frente a unas Águilas que buscaron el protagonismo desde el arranque. El duelo por la punta del torneo cumplió con las expectativas de intensidad entre dos de las plantillas más poderosas de la liga. Monterrey y América finalizaron 1-1.

¿Cómo fue el empate de América y Rayadas?

El marcador se abrió al minuto 32 después de una desafortunada acción de la defensa brasileña Daiane Santos. Tras un desborde peligroso de Angelique Saldívar por el sector izquierdo, la sudamericana no logró despejar el balón y terminó enviándolo al fondo de su propia portería.

Ante la falta de contundencia de las capitalinas, las regiomontanas encontraron la llave del empate en la recta final del encuentro. Lucía García se vistió de heroína al 81 tras eludir a la portera Itzel Velasco y definir con un toque sutil que sentenció la repartición de unidades.

El orden defensivo y la paciencia fueron las claves para que la visita rescatara un punto valioso en una de las sedes más complicadas.

Así queda la tabla de la Liga MX Femenil

Con esta igualada, el equipo de Monterrey llega a 23 unidades para consolidarse en el primer puesto de la clasificación femenil. Por su parte, el América se queda en el segundo escalón con 21 puntos, seguido muy de cerca por las Tuzas del Pachuca que suman 19.

El futbol mostrado por ambas instituciones confirma que son las principales candidatas para pelear por el título en la liguilla. La próxima jornada será vital para que Rayadas intente despegarse definitivamente en la búsqueda de asegurar la localía durante toda la fase final.

