¿Se despide de las Águilas? Kiana Palacios se perfila para abandonar al América

Kiana Palacios se perfila para abandonar al América, el estratega Ángel Villacampa dejó entrever la salida de la histórica delantera azulcrema tras el empate frente a Monterrey en la Jornada 9.

¿Se va Kiana Palacios?

El futuro de la máxima goleadora de las Águilas parece estar lejos de Coapa. Kiana Palacios no tuvo actividad en el reciente compromiso ante Rayadas, lo que encendió las alarmas sobre su inminente partida.

Kiana Palacios y Valeria Valdez en el partido entre Cruz Azul y América en la Jornada 8 del Clausura 2026 | IMAGO 7

La ausencia de la atacante de 29 años en la convocatoria fue el primer indicio de las negociaciones que sostiene la directiva con el equipo norteamericano. Tras el encuentro, el cuerpo técnico prefirió no profundizar en los detalles para respetar el proceso personal que atraviesa la jugadora.

"Kiana es, ha sido y será historia del club, nuestra máxima goleadora y ha sido una jugadora más que ejemplar", señaló Ángel Villacampa en la conferencia de prensa. El técnico español mostró un profundo respeto por la trayectoria de la futbolista que llegó al nido en el Apertura 2021.

El entrenador remarcó que será la propia delantera quien comunique su decisión final sobre el próximo paso en su carrera profesional. Villacampa insistió en que no desea restarle protagonismo a una figura que ha sido fundamental en el crecimiento del proyecto deportivo femenil.

Kiana Palacios marcó un doblete ante Atlas | IMAGO 7&nbsp;

"Es una jugadora tan importante en toda esta historia y creo que es un momento suyo. Que ella elija el momento y la forma", añadió el timonel. Estas palabras sugieren que el ciclo de la referente ofensiva con el conjunto americanista está muy cerca de concluir.

Números de Kiana Palacios

Kiana Palacios deja una huella imborrable en la institución después de superar el registro histórico de 84 tantos que ostentaba Daniela Espinosa anteriormente. Su paso por la Real Sociedad de España le brindó la experiencia necesaria para convertirse en la líder absoluta del ataque.

La posible baja representa un golpe significativo para las aspiraciones del América en la recta final del torneo Clausura 2026. La directiva tendrá que buscar alternativas internas para suplir la cuota goleadora y el liderazgo que la seleccionada mexicana aportaba en el vestuario.

Kiana Palacios se convirtió en la máxima goleadora de América | IMAGO 7