Futbol

De la mano de Irene Guerrero, América logró remontada ante Cruz Azul

Irene Guerrero celebra su gol ante Cruz Azul en la Jornada 8 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Irene Guerrero celebra su gol ante Cruz Azul en la Jornada 8 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 18:02 - 09 febrero 2026
La Máquina sigue sin saber ganar y desaprovechó un par de oportunidades clave en casa contra las Águilas

La gran actuación de Alex Godínez quedó opacada por el gol de Irene Guerrero que le dio a América un triunfo cardiaco en su visita a Cruz Azul en el arranque de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. La española apareció en los minutos finales del compromiso para romper con el empate que se mantuvo por más de 80 minutos gracias a la arquera cementera.

Alex Godínez realiza una atajada en el partido contra América en la Jornada 8 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Alex Godínez realiza una atajada en el partido contra América en la Jornada 8 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Luego de una mala actuación en la Jornada 7 contra Tigres, compromiso en el cual un par de errores suyos condicionaron la derrota 4-2 de la Máquina en el Estadio Universitario, Godínez se reivindicó este lunes en el Estadio Centenario y mantuvo el 1-1 en el marcador hasta el minuto 85. Fue una vez más Guerrero quien rescató el triunfo.

En un desborde por la banda izquierda, Sofía Ramos, que un amague se quitó muy fácilmente el anticipo de Ana García, mandó un centro que Sarah Luebbert no controló dentro del área. Sin embargo, el movimiento de la estadounidense desconcentró a la zaga celeste y con un punterazo Irene finalmente venció a Godínez.

Gabriela García celebra su anotación con América en el partido contra Cruz Azul en Cuernava | IMAGO 7
Gabriela García celebra su anotación con América en el partido contra Cruz Azul en Cuernava | IMAGO 7

Fue el quinto gol para la española en el Clausura 2026 y empató a Scarlett Camberos como la máxima anotadora azulcrema este torneo. Además, fue su tanto número 30 en la Liga MX Femenil y el número 36 en general desde que llegó al Nido, donde se ha consolidado como figura importante en el esquema de Ángel Villcampa.

Cruz Azul dejó con vida a América

Aerial Chavarin abrió el marcador al minuto 38, con un tiro cruzado sobre el achique de Itzel Velasco, luego de que Ana Lu Martínez robó el esférico en la salida y filtró para la goleadora celeste. No obstante, en la compensación antes del descanso, Gabriela García aprovechó un rebote y con un golazo al ángulo emparejó el encuentro.

Aerial Chavarin festeja su gol ante América en la Jornada 8 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Aerial Chavarin festeja su gol ante América en la Jornada 8 del Clausura 2026 | IMAGO 7

A pesar de que Godínez fue quien manfuetuvo el empate en la segunda mitad, las locales también tuvieron oportunidades para retomar la ventaja. La más clara llegó alrededor del minuto 70, cuando después de un gran desborde por derecha, Ana Lu mandó un centro preciso que Michaela Abam dejó en las manos de Velasco, incomodada por la barrida de Jana Gutiérrez.

Las cementeras tuvieron un par de contragolpes más, pero que no supieron capitalizar y que dejaron la vía libre para el tanto de la remontada de Guerrero. Con ello, sumaron su tercera derrota 2-1 ante las Águilas, todas bajo el mando de Diego Testas, que sigue sin encontrar la fórmula para vencer al conjunto azulcrema.

¿Qué viene para Cruz Azul y América?

Después de lograr la victoria in extrimis ante la Máquina, América mantendrá un calendario complicado ante rivales de nivel de Liguilla. Para la Jornada 9 recibirá a Rayadas de Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes el próximo domingo 15 de febrero a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y luego visitará a Chivas el domingo 22 en el mismo horario.

Mientras que en el caso de Cruz Azul, buscará reencontrarse con el triunfo aunque tendrá la complicación de dos juegos como visitante, condición en la cual solo ganó ante León en la Jornada 1. En la Fecha 9, las cementeras viajarán a la frontera para enfrentar a Tijuana el sábado 14 a las 19:06 horas, mientras que el viernes 20 a las 19:00 horas visitará a Atlas.

