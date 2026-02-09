"Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1

Sergio 'Checo' Pérez vivió un momento histórico en su carrera al presentar oficialmente el primer monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1. El piloto mexicano compartió su emoción a través de redes sociales, donde mostró por primera vez el CA01, el auto con el que la escudería estadounidense debutará en la temporada 2026 de la máxima categoría.

La revelación del bólido no solo marcó el inicio de una nueva era para Cadillac en la F1, sino también un capítulo especial para Checo, quien destacó el orgullo de representar a toda América y a la comunidad latina en un proyecto que busca consolidarse desde su primera campaña.

Nuevo monoplaza de Cadillac | X: @SChecoPerez

El mensaje de Checo Pérez tras presentar el Cadillac CA01

A través de su cuenta oficial, Checo Pérez acompañó las imágenes del monoplaza con un mensaje cargado de significado: “Les presento mi @CadillacF1. Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino”. Las palabras del mexicano reflejan el peso simbólico que tiene este proyecto dentro del automovilismo internacional.

El CA01 destaca por su elegante combinación de negro y plata, un diseño sobrio y moderno que Cadillac eligió para su primera incursión en la Fórmula 1. Para Pérez, este monoplaza representa más que un nuevo auto, pues simboliza la confianza de una nueva escudería en su experiencia y liderazgo.

El nuevo auto de Checo | X: @SChecoPerez

La publicación de Checo rápidamente generó miles de reacciones entre aficionados y colegas, quienes celebraron el regreso del piloto mexicano a un rol protagónico dentro de un equipo que aspira a competir en la zona media de la parrilla.

Un nuevo reto en Fórmula 1 con Cadillac

La presentación del CA01 se dio en el marco del Super Bowl LX, un escenario mediático elegido estratégicamente por Cadillac para dar a conocer su proyecto global. El monoplaza contará con motor Ferrari para la temporada 2026, lo que refuerza las expectativas en torno al rendimiento del equipo debutante.

Bajo la dirección de Graeme Lowdon, Cadillac apostó por una dupla experimentada conformada por Checo Pérez y Valtteri Bottas. La experiencia del mexicano, con 39 podios en la Fórmula 1 y un subcampeonato mundial en 2023, será clave para el desarrollo del auto durante su primer año.

Checo Pérez y Valtteri Bottas | X: @Cadillac_F1