Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

"Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1

Sergio Pérez es uno de los pilotos de la nueva escudería | X: @SChecoPerez
Mauricio Díaz Valdivia 23:12 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El piloto mexicano está cerca de regresar a los circuitos de la Fórmula 1

Sergio 'Checo' Pérez vivió un momento histórico en su carrera al presentar oficialmente el primer monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1. El piloto mexicano compartió su emoción a través de redes sociales, donde mostró por primera vez el CA01, el auto con el que la escudería estadounidense debutará en la temporada 2026 de la máxima categoría.

La revelación del bólido no solo marcó el inicio de una nueva era para Cadillac en la F1, sino también un capítulo especial para Checo, quien destacó el orgullo de representar a toda América y a la comunidad latina en un proyecto que busca consolidarse desde su primera campaña.

Nuevo monoplaza de Cadillac | X: @SChecoPerez

El mensaje de Checo Pérez tras presentar el Cadillac CA01

A través de su cuenta oficial, Checo Pérez acompañó las imágenes del monoplaza con un mensaje cargado de significado: “Les presento mi @CadillacF1. Orgulloso de representar a toda América, orgulloso de ser latino”. Las palabras del mexicano reflejan el peso simbólico que tiene este proyecto dentro del automovilismo internacional.

El CA01 destaca por su elegante combinación de negro y plata, un diseño sobrio y moderno que Cadillac eligió para su primera incursión en la Fórmula 1. Para Pérez, este monoplaza representa más que un nuevo auto, pues simboliza la confianza de una nueva escudería en su experiencia y liderazgo.

El nuevo auto de Checo | X: @SChecoPerez

La publicación de Checo rápidamente generó miles de reacciones entre aficionados y colegas, quienes celebraron el regreso del piloto mexicano a un rol protagónico dentro de un equipo que aspira a competir en la zona media de la parrilla.

Un nuevo reto en Fórmula 1 con Cadillac

La presentación del CA01 se dio en el marco del Super Bowl LX, un escenario mediático elegido estratégicamente por Cadillac para dar a conocer su proyecto global. El monoplaza contará con motor Ferrari para la temporada 2026, lo que refuerza las expectativas en torno al rendimiento del equipo debutante.

Bajo la dirección de Graeme Lowdon, Cadillac apostó por una dupla experimentada conformada por Checo Pérez y Valtteri Bottas. La experiencia del mexicano, con 39 podios en la Fórmula 1 y un subcampeonato mundial en 2023, será clave para el desarrollo del auto durante su primer año.

Checo Pérez y Valtteri Bottas | X: @Cadillac_F1

Para Checo, el desafío con Cadillac representa una oportunidad única de liderar un proyecto desde sus cimientos, con la misión de competir ante escuderías como Alpine, Aston Martin y Haas, y demostrar que el CA01 puede ser un contendiente sólido en su temporada de debut.

Últimos videos
Lo Último
23:30 Portada RÉCORD 9 de febrero de 2026
23:14 Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
23:12 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
23:04 ¡Los más perdedores! Tras caer en el Super Bowl LX los Patriots hacen historia
22:50 Bad Bunny en el Super Bowl: palmeras vivientes, miles de fuegos artificiales y un esfuerzo sobrehumano
22:41 Lewis Hamilton 'confirmó' su relación tras aparecer con Kim Kardashian en el Super Bowl
22:35 Boda real en el show de medio tiempo de Bad Bunny: Esta es la historia
22:30 NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
22:15 Super Bowl LX: Estos son los títulos de los Seattle Seahawks tras vencer a los New England Patriots
22:13 Bad Bunny aparece con mensaje oculto en su jersey: ¿qué significa "Ocasio 64"?
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
Portada RÉCORD 9 de febrero de 2026 | RÉCORD
Portada del día
08/02/2026
Portada RÉCORD 9 de febrero de 2026
Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
Contra
08/02/2026
Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
"Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
Fórmula 1
08/02/2026
"Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
Patriots son el equipo con más derrotas | AP
NFL
08/02/2026
¡Los más perdedores! Tras caer en el Super Bowl LX los Patriots hacen historia
Bad Bunny en el Super Bowl: palmeras vivientes, miles de fuegos artificiales y un esfuerzo sobrehumano
Contra
08/02/2026
Bad Bunny en el Super Bowl: palmeras vivientes, miles de fuegos artificiales y un esfuerzo sobrehumano
Lewis Hamilton 'confirmó' su relación tras aparecer con Kim Kardashian en el Super Bowl
Fórmula 1
08/02/2026
Lewis Hamilton 'confirmó' su relación tras aparecer con Kim Kardashian en el Super Bowl