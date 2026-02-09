¡Los más perdedores! Tras caer en el Super Bowl LX los Patriots hacen historia

Ya son los más perdedores. Los New England Patriots hicieron historia en el Super Bowl LX, sin embargo, por la razones equívocas. El equipo de Massachussets pasó de estar en lo más alto de la NFL a lo más bajo en cuestión de cuatro horas.

Los Pats llegaron al duelo ante los Seattle Seahawks con miras a convertirse en el equipo con más anillos en solitario de la NFL, llegando a siete en su historia, superando a los Pittsburgh Steelers que siguen con seis. Sin embargo, tras cuatro cuartos, Nueva Inglaterra no tiene nada que festejar.

La defensiva de los Seahawks dominó de principio a fin y con tres entregas de balón lograron controlar el partido para ganar con un marcador de 29-13, conquistando su segundo anillo de Super Bowl y propinándole a los Pats su sexto descalabro en estas instancias.

Los Patriots perdieron el Super Bowl LX | AP

Los más perdedores

Con la sexta derrota en el Super Bowl, los New England Patriots se convierten en la franquicia con más derrotas en el partido por el campeonato de la NFL. Esta estadística demuestra tanto su nivel al estar dentro de los mejores equipos en la historia de la NFL al llegar a 12 partidos por el campeonato, pero también su falta de contundencia para poderse coronar.

La derrota ante los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX se une ahora a las del Super Bowl XX ante los Chicago Bears, el Super Bowl XXXI ante Green Bay Packers, Super Bowl XLII y Super Bowl XLVI ambos contra los New York Giants y el Super Bowl LII ante los Philadelphia Eagles.

Volvieron a caer en el Super Bowl | AP

Los otros equipos más perdedores

La derrota de este domingo deja a los Patriotas como el equipo con más derrotas en solitario pues, previo al Super Bowl LX, estaban igualados con los Denver Broncos con cinco derrotas cada quien. En el caso de los de Colorado, llegaron a esta marca en ocho visitas al Super Bowl.

Tras los Patriots y Broncos aparecen los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills, ambos con cuatro super Bowl perdidos, sin embargo, a diferencia de Nueva Inglaterra y Denver, estos equipos sólo conocen la derrota y hasta este 2025, nunca han logrado coronarse campeones.

En quinto lugar aparecen seis equipos con tres derrotas cada unos. Entre ellos se destacan los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers.