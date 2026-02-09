Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

¡Los más perdedores! Tras caer en el Super Bowl LX los Patriots hacen historia

Patriots son el equipo con más derrotas | AP
Patriots son el equipo con más derrotas | AP
Rafael Trujillo 23:04 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Nueva Inglaterra se convirtió en el equipo con más derrotas de Super Bowl en la historia

Ya son los más perdedores. Los New England Patriots hicieron historia en el Super Bowl LX, sin embargo, por la razones equívocas. El equipo de Massachussets pasó de estar en lo más alto de la NFL a lo más bajo en cuestión de cuatro horas.

Los Pats llegaron al duelo ante los Seattle Seahawks con miras a convertirse en el equipo con más anillos en solitario de la NFL, llegando a siete en su historia, superando a los Pittsburgh Steelers que siguen con seis. Sin embargo, tras cuatro cuartos, Nueva Inglaterra no tiene nada que festejar.

La defensiva de los Seahawks dominó de principio a fin y con tres entregas de balón lograron controlar el partido para ganar con un marcador de 29-13, conquistando su segundo anillo de Super Bowl y propinándole a los Pats su sexto descalabro en estas instancias.

Los Patriots perdieron el Super Bowl LX | AP

Los más perdedores

Con la sexta derrota en el Super Bowl, los New England Patriots se convierten en la franquicia con más derrotas en el partido por el campeonato de la NFL. Esta estadística demuestra tanto su nivel al estar dentro de los mejores equipos en la historia de la NFL al llegar a 12 partidos por el campeonato, pero también su falta de contundencia para poderse coronar.

La derrota ante los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX se une ahora a las del Super Bowl XX ante los Chicago Bears, el Super Bowl XXXI ante Green Bay Packers, Super Bowl XLII y Super Bowl XLVI ambos contra los New York Giants y el Super Bowl LII ante los Philadelphia Eagles.

Volvieron a caer en el Super Bowl | AP

Los otros equipos más perdedores

La derrota de este domingo deja a los Patriotas como el equipo con más derrotas en solitario pues, previo al Super Bowl LX, estaban igualados con los Denver Broncos con cinco derrotas cada quien. En el caso de los de Colorado, llegaron a esta marca en ocho visitas al Super Bowl.

Tras los Patriots y Broncos aparecen los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills, ambos con cuatro super Bowl perdidos, sin embargo, a diferencia de Nueva Inglaterra y Denver, estos equipos sólo conocen la derrota y hasta este 2025, nunca han logrado coronarse campeones.

En quinto lugar aparecen seis equipos con tres derrotas cada unos. Entre ellos se destacan los Dallas Cowboys y los San Francisco 49ers.

Denver tiene 5 derrotas en el Super Bowl | AP
Últimos videos
Lo Último
23:30 Portada RÉCORD 9 de febrero de 2026
23:14 Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
23:12 "Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
23:04 ¡Los más perdedores! Tras caer en el Super Bowl LX los Patriots hacen historia
22:50 Bad Bunny en el Super Bowl: palmeras vivientes, miles de fuegos artificiales y un esfuerzo sobrehumano
22:41 Lewis Hamilton 'confirmó' su relación tras aparecer con Kim Kardashian en el Super Bowl
22:35 Boda real en el show de medio tiempo de Bad Bunny: Esta es la historia
22:30 NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
22:15 Super Bowl LX: Estos son los títulos de los Seattle Seahawks tras vencer a los New England Patriots
22:13 Bad Bunny aparece con mensaje oculto en su jersey: ¿qué significa "Ocasio 64"?
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
Portada RÉCORD 9 de febrero de 2026 | RÉCORD
Portada del día
08/02/2026
Portada RÉCORD 9 de febrero de 2026
Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
Contra
08/02/2026
Show de medio tiempo de Bad Bunny es el más visto en la historia del Super Bowl
"Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
Fórmula 1
08/02/2026
"Orgulloso de ser latino": La reacción de Checo Pérez al presentar el Cadillac CA01 en F1
Patriots son el equipo con más derrotas | AP
NFL
08/02/2026
¡Los más perdedores! Tras caer en el Super Bowl LX los Patriots hacen historia
Bad Bunny en el Super Bowl: palmeras vivientes, miles de fuegos artificiales y un esfuerzo sobrehumano
Contra
08/02/2026
Bad Bunny en el Super Bowl: palmeras vivientes, miles de fuegos artificiales y un esfuerzo sobrehumano
Lewis Hamilton 'confirmó' su relación tras aparecer con Kim Kardashian en el Super Bowl
Fórmula 1
08/02/2026
Lewis Hamilton 'confirmó' su relación tras aparecer con Kim Kardashian en el Super Bowl