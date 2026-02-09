Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Lewis Hamilton 'confirmó' su relación tras aparecer con Kim Kardashian en el Super Bowl

Kardashian junto a Hamilton en el Super Bowl LX | CAPTURA
Marcos Olvera García 22:41 - 08 febrero 2026
El piloto de la escudería Ferrari fue visto en compañía de la súper modelo Kim Kardashian durante el Super Bowl LX

Este domingo se jugó una edición más del Super Bowl, donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots, destacando un evento que sucedió fuera del emparrillado.

En los palcos del Levi's Stadium, las cámaras enfocaron al piloto de la escudería Ferrari en la Fórmula 1, Lewis Hamilton, quien estaba en compañía de la modelo Kim Kardashian.

Durante las últimas semanas se ha especulado mucho sobre la relación entre Hamilton y la modelo, luego de las imágenes de este fin de semana, se podría confirmar la relación entre ambos.

Esta no es la primera vez en donde Kardashian y Hamilton han sido vistos juntos, lo que ha alimentado los rumores sobre una posible relación entre la modelo y el piloto de Fórmula 1.

Hamilton y Kim Kardashian no fueron los únicos que fueron vistos en el palco del Levi's Stadium, compartiendo su espacio con celebridades como Kendall Jenner, Tyler The Creator, Hailey Bieber, Tim Cook y Dave Grohl, entre otras celebridades.

La temporada de Fórmula 1 comenzará el próximo 8 de marzo, cuando Ferrari largue en el Gran Premio de Australia.

