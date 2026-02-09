Lewis Hamilton 'confirmó' su relación tras aparecer con Kim Kardashian en el Super Bowl

Este domingo se jugó una edición más del Super Bowl, donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots, destacando un evento que sucedió fuera del emparrillado.

En los palcos del Levi's Stadium, las cámaras enfocaron al piloto de la escudería Ferrari en la Fórmula 1, Lewis Hamilton, quien estaba en compañía de la modelo Kim Kardashian.

Lewis Hamilton spotted at the Superbowl, alongside Kim Kardashian, Tim Cook, Tyler the Creator, Kendal Jenner, Hailey Bieber and other friends!

pic.twitter.com/bLScV19ANm — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Durante las últimas semanas se ha especulado mucho sobre la relación entre Hamilton y la modelo, luego de las imágenes de este fin de semana, se podría confirmar la relación entre ambos.

Esta no es la primera vez en donde Kardashian y Hamilton han sido vistos juntos, lo que ha alimentado los rumores sobre una posible relación entre la modelo y el piloto de Fórmula 1.

LEVOU NO SUPER BOWL É NAMORO! 🔒



Simplesmente Lewis Hamilton e Kim Kardashian no Super Bowl! pic.twitter.com/LLudZD3zqW — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) February 9, 2026

Hamilton y Kim Kardashian no fueron los únicos que fueron vistos en el palco del Levi's Stadium, compartiendo su espacio con celebridades como Kendall Jenner, Tyler The Creator, Hailey Bieber, Tim Cook y Dave Grohl, entre otras celebridades.