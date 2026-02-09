Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Bad Bunny aparece con mensaje oculto en su jersey: ¿qué significa "Ocasio 64"?

El Conejo Malo portó un mensaje que no necesitó traducción para hablarle al mundo / AP
Jorge Reyes
Jorge Reyes 22:13 - 08 febrero 2026
El cantante fue visto por millones de personas en todo el mundo, a las que puso a bailar y cantar

Bad Bunny no necesitó soltar ni una palabra para incendiar las redes durante su show en el medio tiempo del Super Bowl LX. Solo hizo falta un jersey blanco con el número 64 y el apellido "Ocasio" estampado en la espalda para desatar una lluvia de teorías entre fans, analistas culturales y medios de todo el mundo.

Desde el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, el Conejo Malo transformó el campo en una fiesta caribeña. Más de 75 mil personas presentes y 120 millones viendo en casa se contagiaron con una presentación que mezcló reguetón, palmeras, caña de azúcar, carritos de comida y hasta cameos de Cardi B, Pedro Pascal y Jessica Alba.

Bad Bunny llamó mucho la atención con su jersey con el número 64 / AP

Pero lo que realmente detonó las conversaciones no fue “Tití me preguntó”, ni el popurrí explosivo que siguió. Fue el mensaje silencioso pero potente en su espalda: “OCASIO 64”.

¿Qué significa el 64 del jersey de Bad Bunny?

Aunque el artista no ha explicado públicamente el significado, una de las teorías más sólidas apunta a un homenaje personal: "Ocasio" es el apellido materno de Bad Bunny (Benito Antonio Martínez Ocasio), y el 64 podría referirse al año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio.

El 64 podría ser el año en que nació su madre Lysaurie Ocasio / AP

Una dedicatoria íntima. Un tributo silencioso. Un mensaje que no necesitó traducción para hablarle al mundo.

Galería de fotos 6 Fotos

Un número que hace historia 

“Ocasio 64” no fue solo un estampado; fue una firma, una raíz y, quizá, el recordatorio más poderoso de la noche sobre quién es y de dónde viene el artista que convirtió el Super Bowl 2026 en una fiesta boricua.

Mientras se debatía si era “demasiado latino” para el escenario más visto del planeta, Bad Bunny respondió a su manera: sin discursos, sin justificaciones. Solo él, su cultura y su historia.

El jersey tuvo un significado muy personal que poco lograron entender / AP
