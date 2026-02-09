Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

“Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX

La frase final del show fue interpretada como “Juntos somos América”./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:38 - 08 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Conejo Malo dejó claro que su presentación sería una celebración de la identidad latina

El medio tiempo del Super Bowl LX encabezado por Bad Bunny no solo destacó por su producción musical y visual, sino por los mensajes sociales y culturales que el artista puertorriqueño transmitió ante millones de espectadores en todo el mundo. Más allá del show, sus palabras y símbolos se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la noche.

Bad Bunny cerró su show del medio tiempo con un mensaje de unidad proyectado en un balón./ X:@CarolynBurt_

Desde el arranque del espectáculo, Bad Bunny dejó claro que su presentación sería una celebración de la identidad latina. Frases proyectadas en pantallas y referencias visuales acompañaron el show, reforzando un mensaje de unidad y diversidad en un evento tradicionalmente asociado a la cultura estadounidense.

Fue al final del espectáculo cuando el mensaje cobró mayor fuerza. En los últimos segundos del show, apareció escrito sobre un balón la frase “Together We Are America”, cerrando la presentación con una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Qué significa el mensaje “Together We Are America”?

La frase “Together We Are America” fue interpretada como un llamado a la unidad y al reconocimiento de la diversidad que conforma a Estados Unidos. Traducida al español, el mensaje significa: “Juntos somos América”, una declaración que refuerza la idea de que distintas culturas, idiomas y raíces forman parte del país.

El medio tiempo de Bad Bunny combinó música, símbolos y mensajes de orgullo latino./ AP

El mensaje fue leído por muchos como una reivindicación de la presencia latina en Estados Unidos y como una respuesta simbólica a los debates sociales y políticos en torno a la migración, la identidad y la representación cultural.

A lo largo del show, Bad Bunny también dejó entrever otras ideas relacionadas con el impacto cultural latino, incluyendo frases que aludían a cómo la música, el idioma y las tradiciones latinas se han integrado en la cultura global.

Bad Bunny utilizó el escenario del Super Bowl para enviar un mensaje de unidad y diversidad./ Captura de pantalla

El hecho de que el mensaje apareciera hasta el final del espectáculo reforzó su intención simbólica. No fue un elemento central desde el inicio, sino un cierre pensado para dejar una imagen clara y contundente en la memoria del público.

El medio tiempo del Super Bowl volvió a ser tema de conversación más allá del deporte./ AP

El Super Bowl LX será recordado no solo por su espectáculo deportivo, sino por un medio tiempo que combinó música y mensaje. Con la frase “Juntos somos América” escrita en un balón, Bad Bunny cerró su presentación reafirmando que la cultura latina es parte esencial del presente y futuro de Estados Unidos.

Últimos videos
Lo Último
21:40 ¡CAMPEONES! Seattle Seahawks domina a los Patriots y se coronan en el Super Bowl LX
21:38 “Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX
21:27 John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"
21:12 ¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl
21:04 Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
20:57 ¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?
20:56 Super Bowl LX: víctimas de Jeffrey Epstein relanzan anuncio para presionar al gobierno de Estados Unidos
20:56 Debieron tirar más memes del show de Bad Bunny en el Super Bowl
20:41 Casita de Bad Bunny y artistas invitados marcan el medio tiempo del Super Bowl 60
20:28 Liga MX: ¿Cuáles son los partidos de la Jornada 6 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Empelotados ¡Sin rivalidad! Conductor de Televisa se une en apoyo a Martinoli
2
Futbol Internacional Fidalgo se 'impone' a Obed Vargas: Betis vence al Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano
3
Contra Katy Perry envía mensaje a Bad Bunny: “el verdadero sueño americano” rumbo al Super Bowl LX
4
Futbol ¿Adiós Clásico? André Jardine confirmó la situación médica de Zendejas
5
Contra Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido
6
Futbol América cerca de llegar a acuerdo con Gabriel Fuentes, según reportes
Te recomendamos
Seattle se corona en el Super Bowl | AP
NFL
08/02/2026
¡CAMPEONES! Seattle Seahawks domina a los Patriots y se coronan en el Super Bowl LX
“Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX
Contra
08/02/2026
“Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX
John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"
NFL
08/02/2026
John Sutcliffe al borde de las lágrimas tras el show de Bad Bunny: "Hay que sentirse orgulloso"
¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl
NFL
08/02/2026
¡Presencia mexicana! Emiliano Vargas estuvo con Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl
Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
Contra
08/02/2026
Donald Trump llama “desastre” al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?
Futbol
08/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Rayadas vs Toluca de la Liga MX Femenil?