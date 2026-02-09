“Together We Are America”: el mensaje de Bad Bunny que marcó el Super Bowl LX

El medio tiempo del Super Bowl LX encabezado por Bad Bunny no solo destacó por su producción musical y visual, sino por los mensajes sociales y culturales que el artista puertorriqueño transmitió ante millones de espectadores en todo el mundo. Más allá del show, sus palabras y símbolos se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la noche.

Desde el arranque del espectáculo, Bad Bunny dejó claro que su presentación sería una celebración de la identidad latina. Frases proyectadas en pantallas y referencias visuales acompañaron el show, reforzando un mensaje de unidad y diversidad en un evento tradicionalmente asociado a la cultura estadounidense.

Fue al final del espectáculo cuando el mensaje cobró mayor fuerza. En los últimos segundos del show, apareció escrito sobre un balón la frase “Together We Are America”, cerrando la presentación con una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

¿Qué significa el mensaje “Together We Are America”?

La frase “Together We Are America” fue interpretada como un llamado a la unidad y al reconocimiento de la diversidad que conforma a Estados Unidos. Traducida al español, el mensaje significa: “Juntos somos América”, una declaración que refuerza la idea de que distintas culturas, idiomas y raíces forman parte del país.

El mensaje fue leído por muchos como una reivindicación de la presencia latina en Estados Unidos y como una respuesta simbólica a los debates sociales y políticos en torno a la migración, la identidad y la representación cultural.

A lo largo del show, Bad Bunny también dejó entrever otras ideas relacionadas con el impacto cultural latino, incluyendo frases que aludían a cómo la música, el idioma y las tradiciones latinas se han integrado en la cultura global.

El hecho de que el mensaje apareciera hasta el final del espectáculo reforzó su intención simbólica. No fue un elemento central desde el inicio, sino un cierre pensado para dejar una imagen clara y contundente en la memoria del público.

