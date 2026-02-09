Boda real en el show de medio tiempo de Bad Bunny: Esta es la historia

El show de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny, incluyó un momento que llamó la atención de millones de espectadores: una ceremonia de boda celebrada en pleno escenario. Aunque en un primer momento se interpretó como parte del montaje artístico del espectáculo, horas después se confirmó que la boda fue real.

Un momento integrado a la narrativa del espectáculo

El HalfTime Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX fue espectacular/AP

La ceremonia ocurrió durante uno de los segmentos centrales del espectáculo, ambientado como una celebración de tradiciones caribeñas y latinoamericanas. En escena apareció una pareja vestida de blanco, acompañada por un oficiante, mientras el desarrollo musical continuaba como parte de la coreografía general del show.

Confirmación: no fue una actuación simbólica

Posteriormente, distintos reportes periodísticos confirmaron que la pareja contrajo matrimonio de manera oficial durante el espectáculo. La boda no fue una recreación ni un acto simbólico, sino una ceremonia legal, celebrada ante miles de asistentes en el estadio y una audiencia televisiva global.

La intrahistoria del “sí, quiero”

De acuerdo con versiones difundidas por medios como NBC y Variety, la historia comenzó cuando la pareja invitó a Bad Bunny a su boda. El artista, en respuesta, decidió invertir los papeles y ofrecerles casarse durante su presentación en el Super Bowl, convirtiendo el enlace en parte del espectáculo de medio tiempo.

La pareja que apareció en el show en realidad sí se estaba casando/AFP

Lady Gaga y el contexto de la ceremonia

El momento de la boda coincidió con la aparición especial de Lady Gaga, quien interpretó una versión adaptada de uno de sus temas mientras la pareja permanecía en el escenario. Tras el intercambio del “sí, quiero” y el beso de los recién casados, el espectáculo continuó con normalidad, integrando la ceremonia al mensaje general del show.

Un mensaje de amor y unidad

La boda real reforzó uno de los ejes narrativos del espectáculo, centrado en el amor, la unión y la identidad cultural. Al cierre del show, Bad Bunny proyectó un mensaje que subrayó esta idea, destacando el valor del amor como elemento central del acto.

Para muchos, el show de medio tiempo de Bad Bunny ya es uno de los mejores de la historia/AP

Un hecho inédito en el Super Bowl