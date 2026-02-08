Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Super Bowl LX: ¡No todo es guacamole! Otras botanas con aguacate para disfrutar del partido

El aguacate es uno de los ingredientes más presentes en las reuniones del Super Bowl, gracias a su versatilidad y sabor./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 12:42 - 08 febrero 2026
La emoción del partido, el show de medio tiempo y, por supuesto, la comida, son parte esencial de la experiencia

El Super Bowl LX no solo es el evento deportivo más esperado del año en la NFL, también es una fecha clave para las reuniones en casa con amigos y familia. El partido, el show de medio tiempo y la emoción del encuentro se disfrutan mejor con una mesa llena de botanas pensadas para compartir durante varias horas frente al televisor.

En ese escenario, el aguacate vuelve a ser protagonista, aunque esta vez puede ir más allá del tradicional guacamole. Su sabor suave, su textura cremosa y su facilidad para combinar con distintos ingredientes lo convierten en una excelente opción para preparar botanas originales, prácticas y llenas de color.

Las botanas con aguacate se han convertido en una alternativa fresca y creativa al tradicional guacamole durante el Super Bowl./ Pixabay

Además de ser delicioso, el aguacate aporta grasas saludables, fibra y energía, lo que lo hace ideal para mantener el ritmo durante todo el partido sin recurrir únicamente a opciones fritas o ultraprocesadas.

¿Por qué el aguacate es ideal para las botanas del Super Bowl?

El aguacate funciona tanto en preparaciones frías como calientes y se adapta a recetas dulces o saladas. Esta versatilidad permite crear botanas que se puedan comer con la mano, servir en porciones individuales y preparar con anticipación, algo clave para no perderse ninguna jugada del Super Bowl.

Ensaladas, botanas rellenas y opciones dulces con aguacate forman parte del menú ideal para disfrutar el partido./ Pixabay

Una de las opciones más frescas es la ensalada de aguacate con frutas, perfecta para equilibrar el menú. Para prepararla, se cortan cubos de aguacate maduro y se mezclan con hojas verdes como espinaca o lechuga, frutas como mango y fresas, y un aderezo ligero a base de limón y aceite de oliva. Esta botana aporta frescura, contraste de sabores y un toque ligero entre platillos más contundentes.

Para quienes buscan una botana diferente y refrescante, las paletas de aguacate con piña son una excelente alternativa. Se preparan licuando aguacate con piña natural, un poco de jugo de limón y leche vegetal o regular. La mezcla se vierte en moldes para paletas y se congela hasta obtener una textura cremosa. Son ideales para el medio tiempo o para sorprender a los invitados con un postre inesperado.

Otra botana práctica y sustanciosa son los aguacates rellenos, ideales para servir en porciones individuales. Una versión popular consiste en retirar un poco de la pulpa del aguacate y mezclarla con pollo deshebrado, queso rallado y especias. La mezcla se coloca nuevamente en las mitades de aguacate y se hornea ligeramente hasta que el queso se derrita. También se pueden preparar con huevo horneado, logrando una botana sencilla pero muy completa.

El Super Bowl LX no solo se vive en la cancha, también en la mesa con botanas fáciles de preparar y perfectas para compartir./ Pixabay

Botanas con aguacate para disfrutar el Super Bowl LX

Estas recetas demuestran que el aguacate puede ser el ingrediente estrella de botanas creativas y fáciles de preparar para el Super Bowl. Al ofrecer opciones variadas, se logra un menú equilibrado que combina frescura, sabor y practicidad.

Este Super Bowl LX, atrévete a innovar y sorprende a tus invitados con botanas con aguacate que vayan más allá del guacamole y conviertan la experiencia del partido en una verdadera celebración también en la mesa.

Las botanas con aguacate se convierten en una opción práctica y nutritiva para acompañar cada jugada del Super Bowl LX./ Pixabay
