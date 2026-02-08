Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

TUDN de luto: Muere emblemático comentarista deportivo

Micrófono de TUDN I IMAGO7
Aldo Martínez 10:19 - 08 febrero 2026
Juan Antonio Domínguez Garrido perdió una larga lucha contra el cáncer, según informaron sus familiares más cercanos

El periodismo deportivo en México está de luto tras confirmarse el fallecimiento del comentarista de TUDN, Juan Antonio Domínguez Garrido, a la edad de 50 años. La noticia fue difundida en la madrugada del 5 de febrero a través de las redes sociales de su hermana.

Una batalla contra problemas de salud

«Con mucha tristeza les compartimos que mi hermano Juan Antonio Domínguez Garrido ha fallecido», comunicó la hermana del analista de Televisa. Aunque la causa oficial del deceso no ha sido revelada, mensajes de colegas y amigos sugieren que enfrentaba serios problemas de salud.

Un medio de Morelos indicó que, si bien las causas están por confirmarse, «se sabe que estaba en tratamiento y librando una batalla contra el cáncer». Por su parte, el periodista Teodoro Rentería lamentó su partida y mencionó que la salud de Domínguez le impidió sumarse a un nuevo proyecto radiofónico. «Su salud no lo permitió. Descanse en paz», expresó.

Reacciones en el mundo del deporte

La noticia generó una ola de condolencias en el ámbito deportivo y mediático. Francisco Javier González, director del Consejo Editorial de TUDN, compartió un emotivo mensaje: «Con profunda pena recibo la noticia del fallecimiento de Juan Domínguez Garrido, colega e hijo de mi primer jefe en la vida: Chucho Domínguez, que me dio la oportunidad a los 14 años. Luchó hasta el final».

Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, también se unió a las muestras de pesar. «Lamento mucho el fallecimiento de Juan Antonio Domínguez. Permanecerá con nosotros su legado en el periodismo deportivo. Mis condolencias para su familia y amistades», escribió en sus redes sociales.

Una vida dedicada al fútbol

Juan Antonio Domínguez Garrido tuvo una carrera ligada al fútbol tanto dentro como fuera de la cancha. En la década de los 90, fue futbolista de los Arroceros de Cuautla, un club con el que mantuvo un vínculo especial a lo largo de su vida.

Tras colgar las botas, trasladó su pasión a los medios de comunicación. Se consolidó como un referente en el análisis del fútbol local y nacional, trabajando como locutor de radio y conductor de televisión. En TUDN, fue conocido por su cobertura de equipos como Cruz Azul. Heredó el amor por el deporte y los medios de su padre, Don Jesús Domínguez García.

