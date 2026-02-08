Aficionadas de Cruz Azul denuncian malos tratos en el Estadio Nemesio Diez en el partido ante Toluca

La violencia en los estadios de la Liga MX se ha convertido en un tema de cada jornada en el futbol mexicano. Y aunque en el actual Clausura 2026 no ha habido incidentes que lamentar, sí se han presentado denuncias en redes sociales por malos tratos, ya sea por parte de la afición rival o elementos de seguridad.

Curiosamente, dos de estos incidentes tuvieron a Cruz Azul involucrado. Uno fue en la Jornada 1, cuando supuestos guardias golpearon a un seguidor celeste en el Estadio Nou Camp en el juego ante León, y el otro fue este sábado, en el marco de la Jornada 5, cuando la Máquina visitó a Toluca y dos aficionadas cementeras fueron sacadas por la fuerza del Estadio Nemesio Diez.

Jugadores de Cruz Azul en lamento durante el partido contra Toluca en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Qué pasó con las aficionadas de Cruz Azul en la visita a Toluca?

Por medio de un par de videos en TikTok, la usuaria "marianarg05" reportó que la seguridad del estadio las trató de mala forma solo por traer la playera de Cruz Azul. En uno de los videos se observa cómo varias guardias sacan a una mujer, aparentemente del baño, por medio de jalones y empujones, mientras la involucrada les grita que no la lastimen.

Jugadores de Cruz Azul en el campo durante el partido ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez | IMAGO 7

Tras un corte, en la misma publicación se ve otro momento del incidente, ya en los torniquetes en la entrada al estadio y que fue grabado por una de las "agredidas". Aunque no se ven más que los rostros de las integrantes del cuerpo de seguridad, se escuchan los quejidos de la aficionada. "¡No me lastimes!", les grita mientras se resiste a salir del inmueble.

Como la usuaria estaba grabando directo a las guardias, no se alcanza a observar su cuerpo, pero se infiere que trató de evitar que la sacaran poniendo sus brazos y sus piernas para evitar el giro del torniquete. "Quita la pierna", le responde una de las guardias cuando la aficionada le pide que no la lastime. Ante ello, la seguidora celeste le reclama que ya pagó su boleto.

En la segunda parte de los videos compartidos en la red social, la otra de las mujeres que denunciaron la agresión le pregunta a las guardias dónde está su hermana y les dice que no se moverá hasta verla. Es entonces que una de las integrantes de la seguridad del estadio le grita que está afuera, ante lo cual la aficionada se queja del trato y cuestiona por qué la sacaron.

Afición de Toluca y Cruz Azul en las tribunas del Nemesio Diez durante la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Usuarios reportan que las aficionadas de Cruz Azul fueron responsables

En los comentarios a las publicaciones, varias personas aseguraron que las responsables de que se diera este incidente fueron las seguidoras cementeras, aparentemente porque compraron su boleto en Tribuna Diablos, la zona más barata pero que está destinada únicamente a grupos de animación. En ese contexto, algunos usuarios argumentaron que las sacaron del estadio por "su propia seguridad".

De igual forma, uno de los comentarios afirmó que se les advirtió que no podían pasar a esa zona con la playera del equipo visitante y que fueron las aficionadas las que se resistieron. Sin embargo, en los videos también se observa que fueron cerca de diez guardias las que se encararon con las dos aficionadas y que sí las sacaron mediante empujones y jalones. De momento, ni la Liga MX ni el club escarlata se han posicionado.