Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX

El mundo del futbol mexicano se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de León Francisco Padró Borja, quien fuera un referente del arbitraje en la Primera División durante las décadas de los 80 y 90.

GILBERTO ALCALÁ CONFIRMA LA NOTICIA

La noticia trascendió la mañana de este domingo y fue confirmada por su colega y amigo cercano, el exárbitro Gilberto Alcalá, a través de sus redes sociales. Con un emotivo mensaje, Alcalá recordó a Padró Borja como un "ser humano ejemplar" y un maestro dentro de las canchas.

"QEPD un amigo, un ser humano ejemplar! Un Árbitro que me dejó enseñanzas como pocos!", compartió Alcalá en su cuenta oficial.

QEPD un Amigo, un ser humano ejemplar! Un Árbitro que me dejó enseñanzas como pocos!

León Padró Borja tuvo una carrera de más de 13 años, no solo consolidandose a nivel nacional sino también internacional, teniendo la oportunidad de ser juez central en la Copa del Mundo Sub-20 de 1997 en Malasia.

El inicio: Debutó en el máximo circuito el 16 de enero de 1987, durante un encuentro entre Necaxa y Morelia.

El adiós: Tras 13 años de carrera, decidió retirarse el sábado 18 de noviembre del año 2000.

De acuerdo con la información compartida por sus allegados, Francisco Padró Borja falleció la noche del viernes y fue velado por su familia y seres queridos este sábado 7 de febrero