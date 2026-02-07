Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX

Muere ex árbitro mexicano | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 13:10 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
León Francisco Padró Borja, exsilbante mexicano, muere a los 68 años de edad

El mundo del futbol mexicano se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de León Francisco Padró Borja, quien fuera un referente del arbitraje en la Primera División durante las décadas de los 80 y 90.

León Francisco Padró Borja | CAPTURA

GILBERTO ALCALÁ CONFIRMA LA NOTICIA

La noticia trascendió la mañana de este domingo y fue confirmada por su colega y amigo cercano, el exárbitro Gilberto Alcalá, a través de sus redes sociales. Con un emotivo mensaje, Alcalá recordó a Padró Borja como un "ser humano ejemplar" y un maestro dentro de las canchas.

"QEPD un amigo, un ser humano ejemplar! Un Árbitro que me dejó enseñanzas como pocos!", compartió Alcalá en su cuenta oficial.

León Padró Borja tuvo una carrera de más de 13 años, no solo consolidandose a nivel nacional sino también internacional, teniendo la oportunidad de ser juez central en la Copa del Mundo Sub-20 de 1997 en Malasia.

El inicio: Debutó en el máximo circuito el 16 de enero de 1987, durante un encuentro entre Necaxa y Morelia.

El adiós: Tras 13 años de carrera, decidió retirarse el sábado 18 de noviembre del año 2000.

De acuerdo con la información compartida por sus allegados, Francisco Padró Borja falleció la noche del viernes y fue velado por su familia y seres queridos este sábado 7 de febrero

Padró Borja nació el 4 de octubre de 1957 y falleció el pasado 6 de febrero de 2026, dejando una huella arbitraje mexicano.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Liga MX
Últimos videos
Lo Último
15:30 Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
15:27 Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
15:20 ¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
15:14 Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
14:50 Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
14:41 Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga
14:39 VIDEO: Diputada Diana Sánchez Barrios ignoró semáforo y se confrontó con ciclista en CDMX
14:33 Kim Kardashian sorprende al hablar de Kanye West y su dinámica familiar tras el divorcio
14:27 Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Manchester City?
14:12 Uros Durdevic sobre su llegada a Rayados: "es un club grande"
Tendencia
1
Futbol Nacional Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX
2
Futbol Nacional ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
3
Futbol ¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
5
Empelotados ¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills
6
Futbol Nacional Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
Te recomendamos
Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
Contra
07/02/2026
Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
NFL
07/02/2026
Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
Contra
07/02/2026
¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
Futbol
07/02/2026
Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
NFL
07/02/2026
Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga
Futbol Internacional
07/02/2026
Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga