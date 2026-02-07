Ricardo Salinas Pliego acepta que conoció a Jeffrey Epstein: “sí coincidimos en la misma cena”

El empresario Ricardo Salinas Pliego volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de reconocer públicamente que sí coincidió con Jeffrey Epstein, el financiero estadounidense acusado de tráfico sexual de menores, aunque negó cualquier tipo de amistad o vínculo cercano.

La polémica surgió tras un encuentro que el dueño de Grupo Salinas sostuvo con jóvenes del programa Kybernus, iniciativa del centro que lleva su nombre. El propio empresario compartió un video del evento en sus redes sociales, donde llamó a los asistentes a involucrarse en la reconstrucción del país y lanzó críticas al actual gobierno.

“Estoy convencido de que somos más los ciudadanos buenos y comprometidos que los comunistas criminales, ineptos, mentirosos y rateros que están acabando con México, les dije que es momento de actuar con responsabilidad y determinación para frenar el deterioro que sufre el país en manos de los que hoy nos gobiernan, y sus probados vínculos con el narcotráfico”, dijo.

Salinas Pliego revela que conoció a Jeffrey Epstein en una cena / Redes Sociales

La respuesta de Salinas Pliego tras ser vinculado con Epstein

Luego de la publicación, algunos usuarios comenzaron a cuestionarlo directamente por su presunta relación con Epstein. Uno de los comentarios más visibles advertía a los jóvenes asistentes: “¡Aguas jóvenes! Fue amigo de Epstein”.

Ante ello, Salinas Pliego respondió de manera directa, aceptando que coincidió con Epstein en un evento social, pero rechazando cualquier cercanía.

“No, no fui amigo de Epstein; sí coincidimos en la misma cena una vez, pero nada más”.

El empresario prefiere que lo relacionen con Jeffrey que con López Obrador | FB: Ricardo Salinas Pliego

Va dardo para AMLO

Sin embargo, el empresario aprovechó la respuesta para lanzar una comparación que encendió aún más la discusión política, al referirse a su relación pasada con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“No, no fui amigo de Epstein; sí coincidimos en la misma cena una vez, pero nada más. De quien si dije que era mi amigo, y me avergüenzo porque le ayudé mucho: comimos juntos y nos reunimos cientos de veces. Es el Peje”.

La relación entre el empresario mexicano y el expresidente no terminó del todo bien / FB: @lopezobrador.org.mx/

En un mensaje posterior, fue aún más contundente: “Hay fotos, videos y documentos de eso. Hoy prefiero que me relacionen con Epstein por haber cenado en el mismo lugar, a que me relacionen con el Peje por haberle ayudado a llegar a la presidencia”.

“Ya le he ofrecido disculpas a México, pero siempre estaré avergonzado de haberlo llamado amigo, es un inepto corrupto y resentido en contra de todos los que hemos logrado lo que él nunca pudo lograr y sigue empeñado en destruir cualquier progreso”.

¿Por qué aparece Salinas Pliego en los archivos de Epstein?

El nombre de Ricardo Salinas Pliego aparece en documentos liberados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte del proceso de desclasificación relacionado con el caso Epstein.

De acuerdo con dichos archivos, la mayoría de las menciones al empresario mexicano provienen de correos electrónicos enviados por John Brockman, agente literario y fundador de la organización Edge. En esas comunicaciones aparecen también nombres de figuras internacionales como Jeff Bezos, Elon Musk y el propio Epstein.

Además, se identifican al menos dos correos enviados directamente por Epstein, cuyo contenido se encuentra marcado como confidencial.

Los correos visibles incluyen principalmente:

Invitaciones a cenas privadas

Convocatorias a conferencias

Masterclass y encuentros intelectuales

Eventos realizados en Estados Unidos y Canadá