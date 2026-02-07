Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya

Julián Quiñones con el gol del empate del Al Qadasiya | @AlQadsiahEN
Emiliano Arias Pacheco 12:14 - 07 febrero 2026
El naturalizado mexicano llegó a su gol número 18 con el conjunto saudí

Levanta la mano para la Selección Mexicana y el Mundial. Julián Quiñones volvió a demostrar que es el delantero elegible para el Tricolor con el mejor momento de forma, ahora con un gol en el duelo entre Al Qadasiya y Al-Fateh en la Liga Profesional Saudí.

Pese a que el equipo de Quiñones comenzó con un gol en contra, cuatro minutos después, al 12', el exjugador del América, Atlas y Tigres empató todo. Mohammed Aboulshamat mandó un extraordinario pase entre líneas que terminó dejando completamente solo a ‘La Pantera’, quien con calma y serenidad definió para el 1-1 parcial.

¿Cómo fue el partido Al Qadisiya vs Al-Fateh?

Pese al gol de Quiñones, el futbolista no pudo evitar el empate de su equipo, por lo que -por el momento- se quedarán en la cuarta posición del campeonato saudí. Julián Quiñones llegó a su gol número 18 en la liga y está solamente a uno de Ivan Toney; además de superar a Cristiano Ronaldo.

El partido comenzó con mucha actividad en los primeros minutos, con el primer tanto del ariete argentino Matías Vargas. 'El Monito' encontró un balón en el área chica tras un gran pase de Wesley Delgado.

El Orgullo de la Provincia del Este dominó en una gran parte el encuentro, sin embargo, no se pudo acercar de nuevo con claridad al arco de Fernando Pacheco. Pese a que la posesión también lo favoreció, la realidad es que no hubo otra ocasión importante en el primer y segundo tiempo.

La magistral campaña de Julián Quiñones

La falta de gol es uno de los temas importantes de la Selección Mexicana, pero Javier Aguirre no ha considerado a Julián Quiñones. El delantero, nacionalizado mexicano, es uno de los más encendidos en este momento, por encima de nombres como Raúl Jiménez o Germán Berterame.

Julián llegó a 18 goles en 20 partidos, una tarea titánica e impresionante considerando que ni siquiera es un delantero centro. La ilusión de tomar el puesto de la Selección Mexicana continúa a tope y, hasta llegar al verano, todo puede pasar.

