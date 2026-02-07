Lamine Yamal se redime y protagoniza goleada del Barcelona sobre el Mallorca

El joven astro Lamine Yamal compensó un fallo a puerta vacía con un golazo marca de la casa desde fuera del área, en la victoria del Barcelona por 3-0 sobre el Mallorca este sábado. Con este resultado, el equipo azulgrana se afianza en el liderato de LaLiga.

Robert Lewandowski había adelantado al Barça, y el canterano de 18 años Marc Bernal sentenció el encuentro con el primer gol de su carrera. Tanto Yamal como Lewandowski suman ya 10 goles en la competición liguera esta temporada.

Robert Lewandowski anotó el primer gol del Barcelona en el partido contra Mallorca | AP

El Barcelona se coloca provisionalmente con cuatro puntos de ventaja en la cima de la tabla. El Real Madrid, segundo clasificado, podría reducir la diferencia a un solo punto si vence en su visita al Valencia el domingo.

Lewandowski abrió el marcador en el minuto 29, aprovechando una buena jugada de Marcus Rashford por la banda izquierda. Tras un primer remate bloqueado, el polaco demostró su habitual sangre fría para controlar el balón, superar a un defensa y definir con precisión.

El estado de forma de Rashford ha ido en aumento a lo largo de la temporada. El inglés estuvo cerca de marcar al filo del descanso con un lanzamiento de falta que obligó a Leo Román a realizar una parada espectacular.

Jugadores del Barcelona celebran tras anotar en la victoria contra el Mallorca | AP

El rechace cayó en los pies del lateral derecho Jules Koundé, cuyo disparo mordido llegó a Yamal, quien, de manera inexplicable, envió el balón fuera casi sobre la línea de gol. El prodigio de 18 años recibió el consuelo de Lewandowski, uno de los goleadores más prolíficos de la era moderna con más de 650 goles en su carrera de clubes.

Sin embargo, Yamal demostró su inmensa calidad en el minuto 61. Se deshizo de un defensor en el borde del área y conectó un potente disparo con rosca que se coló por la escuadra, un golpeo tan limpio con su zurda que dejó a Román inmóvil.