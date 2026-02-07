Kim Kardashian sorprende al hablar de Kanye West y su dinámica familiar tras el divorcio

Aunque su matrimonio terminó hace años, Kim Kardashian dejó claro que el vínculo con Kanye West no se ha roto del todo. La empresaria y estrella de reality habló sobre la relación actual que mantiene con su exesposo y padre de sus cuatro hijos, asegurando que, pese al divorcio, siguen siendo una familia.

En entrevista con Complex, Kim fue cuestionada sobre un video de TikTok que publicó en enero, donde apareció usando botas Yeezy, la marca creada por Kanye West. La respuesta sorprendió por su tono conciliador.

“Siempre seremos una familia”, comentó Kim cuando le preguntaron sobre la promoción de las botas Yeezy de West en un TikTok publicado en enero. “Ambos lo sabemos que estaremos bien, hay mucho amor por nuestra familia. Queremos lo mejor para nuestros hijos", aseguró.

Kim Kardashian sabe que debe llevar una buena relación con su exesposo por el bien de sus hijos / FB: @KimKardashian

Kim Kardashian y Kanye West se conocieron en 2012, se casaron en 2014 y pusieron fin a su matrimonio en 2021; el divorcio se concretó oficialmente en 2022. Durante su relación tuvieron cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

Las botas Yeezy y el gesto que dio de qué hablar

Sobre el uso del calzado de su ex, Kim explicó que no hubo una intención oculta, sino una razón muy simple: “No podía negar la comodidad del tacón Yeezy, así que tenía que mencionarlo".

En el video de TikTok, grabado durante un viaje a Aspen, Kardashian mostró cómo armó su outfit y no dudó en destacar el diseño del calzado: “Debo decir que no hay nada como un tacón Yeezy. No sé si alguna vez las hicieron o si solo las hicieron para mí. Me encanta cuando un zapato es del mismo tono que el pantalón".

El gesto fue interpretado por muchos como una señal de respeto y apoyo, pese a los conflictos públicos que han marcado la historia reciente del rapero.

La estrella de TV ha promocionado productos de calzado de Kanye, dejo ver que no hay problemas / FB: @KimKardashian

“Protejan a mis bebés”: la parte más dura del divorcio

Las declaraciones llegan meses después de que Kim hablara abiertamente sobre el impacto emocional que vivió tras separarse de West y los retos de proteger a sus hijos.

“Fui bastante puesta a prueba, debo decir. Muy puesta a prueba,” dijo Kardashian en un episodio de octubre de 2025 de The Kardashians, de Hulu.

“Volvió mi psoriasis, lo sentí. Estaba más estresada, probablemente porque tenía que proteger muchísimo lo que debía proteger. Mis hijos ahora están involucrados”.

Ahora el cantante se deja ver con su actual esposa a todos los lugares que visita / FB: @kanyewest

La empresaria también dejó claro cuál ha sido su prioridad en medio de la exposición mediática: “Todos los demás pueden manejarlo, pero… protejan a mis bebés", añadió. “Ellos van a saber cosas. Van a crecer. Van a ver".