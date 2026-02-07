Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Kim Kardashian sorprende al hablar de Kanye West y su dinámica familiar tras el divorcio

Se casaron en 2014 y pusieron fin a su matrimonio en 2021 / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:33 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La socialité asegura que muy a parte de su relación siempre serán una familia por los hijos en común

Aunque su matrimonio terminó hace años, Kim Kardashian dejó claro que el vínculo con Kanye West no se ha roto del todo. La empresaria y estrella de reality habló sobre la relación actual que mantiene con su exesposo y padre de sus cuatro hijos, asegurando que, pese al divorcio, siguen siendo una familia.

En entrevista con Complex, Kim fue cuestionada sobre un video de TikTok que publicó en enero, donde apareció usando botas Yeezy, la marca creada por Kanye West. La respuesta sorprendió por su tono conciliador.

Siempre seremos una familia”, comentó Kim cuando le preguntaron sobre la promoción de las botas Yeezy de West en un TikTok publicado en enero. “Ambos lo sabemos que estaremos bien, hay mucho amor por nuestra familia. Queremos lo mejor para nuestros hijos", aseguró.

Kim Kardashian sabe que debe llevar una buena relación con su exesposo por el bien de sus hijos / FB: @KimKardashian

Kim Kardashian y Kanye West se conocieron en 2012, se casaron en 2014 y pusieron fin a su matrimonio en 2021; el divorcio se concretó oficialmente en 2022. Durante su relación tuvieron cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

Las botas Yeezy y el gesto que dio de qué hablar

Sobre el uso del calzado de su ex, Kim explicó que no hubo una intención oculta, sino una razón muy simple: “No podía negar la comodidad del tacón Yeezy, así que tenía que mencionarlo".

En el video de TikTok, grabado durante un viaje a Aspen, Kardashian mostró cómo armó su outfit y no dudó en destacar el diseño del calzado: “Debo decir que no hay nada como un tacón Yeezy. No sé si alguna vez las hicieron o si solo las hicieron para mí. Me encanta cuando un zapato es del mismo tono que el pantalón".

El gesto fue interpretado por muchos como una señal de respeto y apoyo, pese a los conflictos públicos que han marcado la historia reciente del rapero.

La estrella de TV ha promocionado productos de calzado de Kanye, dejo ver que no hay problemas / FB: @KimKardashian

“Protejan a mis bebés”: la parte más dura del divorcio

Las declaraciones llegan meses después de que Kim hablara abiertamente sobre el impacto emocional que vivió tras separarse de West y los retos de proteger a sus hijos.

Fui bastante puesta a prueba, debo decir. Muy puesta a prueba,” dijo Kardashian en un episodio de octubre de 2025 de The Kardashians, de Hulu.

“Volvió mi psoriasis, lo sentí. Estaba más estresada, probablemente porque tenía que proteger muchísimo lo que debía proteger. Mis hijos ahora están involucrados”.
Ahora el cantante se deja ver con su actual esposa a todos los lugares que visita / FB: @kanyewest

La empresaria también dejó claro cuál ha sido su prioridad en medio de la exposición mediática: “Todos los demás pueden manejarlo, pero… protejan a mis bebés", añadió. “Ellos van a saber cosas. Van a crecer. Van a ver".

“Así que mi trabajo como madre es asegurarme de que, en un momento en que ese comportamiento está ocurriendo, ellos estén protegidos".
Últimos videos
Lo Último
15:30 Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
15:27 Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
15:20 ¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
15:14 Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
14:50 Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
14:41 Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga
14:39 VIDEO: Diputada Diana Sánchez Barrios ignoró semáforo y se confrontó con ciclista en CDMX
14:33 Kim Kardashian sorprende al hablar de Kanye West y su dinámica familiar tras el divorcio
14:27 Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Manchester City?
14:12 Uros Durdevic sobre su llegada a Rayados: "es un club grande"
Tendencia
1
Futbol Nacional Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX
2
Futbol Nacional ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
3
Futbol ¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
5
Empelotados ¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills
6
Futbol Nacional Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
Te recomendamos
Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
Contra
07/02/2026
Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
NFL
07/02/2026
Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
Contra
07/02/2026
¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
Futbol
07/02/2026
Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
NFL
07/02/2026
Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga
Futbol Internacional
07/02/2026
Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga