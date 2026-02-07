01:24 Portada RÉCORD 7 de febrero de 2026

00:49 Guido Pizarro elogia al Búfalo Aguirre y lanza mensaje a Nico Ibáñez

00:39 Gabriel Milito reconoce preocupación ante posible lesión de Luis Romo

00:27 Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Monterrey Jornada 5 Clausura 2026?

00:21 DT de Santos carga contra arbitraje tras penal polémico ante Tigres: 'Nos condenó'

00:09 Katia Itzel provoca pelea entre Faitelson, el Ruso y el Cantante

00:04 Liga MX: Tabla General de la Jornada 5 del Clausura 2026, al momento

23:47 ¿Plan B? Cruz Azul analiza fichaje de Nico Ibáñez tras complicaciones con Joao Pedro

23:29 Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia