Futbol

DT de Santos carga contra arbitraje tras penal polémico ante Tigres: 'Nos condenó'

DT de Santos tras juego ante Tigres l IMAGO7
Ricardo Olivares 00:21 - 07 febrero 2026
Francisco Rodríguez, expresó su molestia tras el juego en el Volcán

El estratega del Santos Laguna, Francisco Rodríguez, expresó su molestia tras el penal marcado, donde menciona que después de ahí, su equipo se vino abajo anímicamente y terminó por caer en goleada ante Tigres.

“Después del 3-1 el equipo se desdibujó. En la primera parte el equipo iba bien y luego el 3-1 nos condena, porque el equipo estaba entero.", expresó por la marcación.

Francisco Rodríguez hizo el señalamiento especial: “El penalti nos ha hecho daño a nivel moral porque pensamos que no lo iba a pitar cuando la llamó el VAR. Eso ha condenado a nivel psicológico muchísimo y nos ha sacado prácticamente a todos del partido.”

Katia Itzel en el Tigres vs Santos | IMAGO7

¿Goleadas perjudica a Acevedo para el Mundial 2026?

Además, mencionó si este tipo de resultados, no le perjudican a Carlos Acevedo de cara al mundial 2026. Cabe mencionar, que el guardameta está en la pelea por un puesto en la justa con la Selección Mexicana.

"Es verdad que el equipo esta sufriendo mucho pero Carlos es nuestro estandarte como jugador y portero", resaltó sobre su portero

“A mi lo que pase en el Mundial me importa poco, me ocupa mi equipo y estoy convencido que Carlos estará porque es verdad que el equipo le están encajando mucho pero es verdad que Carlos muchas de las situaciones muchas veces no tiene nada que ver.”

Diego Sánchez entró de cambio para hacer el último gol de Tigres | Imago7

¿Cómo terminó el resultado?

Tigres abrieron el telón para golear a Santos Laguna y ponerse de manera momentánea en el segundo puesto. Los universitarios rugieron con autoridad en el Estadio Universitario y goleó 5-1 a los laguneros.

Tigres ante Santos en casa | Imago7

Con este resultado, Tigres llegó a 10 puntos en el torneo y manda un mensaje claro en casa, mientras que Santos continúa sin conocer la victoria en el campeonato, en la próxima fecha tendrá una visita complicada al Cruz Azul sin antes recibir al Forge FC dentro de la Copa de Campeones de la Concacaf.

