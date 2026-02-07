Gabriel Milito reconoce preocupación ante posible lesión de Luis Romo
Las Chivas Rayadas de Guadalajara atraviesa un gran momento deportivo luego de sumar su quinta victoria consecutiva, sin embargo, no todo fue positivo para el conjunto Rojiblanco. El director técnico Gabriel Milito reconoció su preocupación por el estado físico de Luis Romo, quien salió lesionado durante el encuentro ante Mazatlán.
El estratega argentino dejó entrever que la molestia podría tratarse de una lesión de consideración, lo que incluso pondría en duda la presencia del capitán del Guadalajara en el Clásico Nacional.
“Con respecto a Luis, da la sensación de que tuvo una molestia importante en el posterior. Habrá que hacer estudios para ver qué arrojan los resultados, pero todavía es muy pronto para sacar conclusiones. No sé exactamente qué fue lo que le pasó, pero evidentemente da la sensación de que es una lesión que le va a costar, tal vez, algunos partidos. Ojalá que no, pero es probable que sea así”, explicó.
El gran arranque de torneo de Chivas
Más allá de la incertidumbre por la lesión, Milito destacó el buen arranque de torneo del Rebaño Sagrado y subrayó que conseguir cinco triunfos consecutivos no es algo común en el futbol mexicano.
“Era nuestro objetivo comenzar de esta manera, con buen juego y, además, con buenos resultados. No es fácil ganar cinco partidos seguidos, pero creo que lo hemos hecho de forma merecida. Por momentos jugamos muy bien y hubo otros en los que el rival también hizo su partido y nos puso en dificultad. Más allá de eso, estamos muy contentos con la manera de competir y con la manera de jugar. Sin duda hay cosas para corregir y mejorar, y para eso está la semana. Hablaremos y trabajaremos para seguir mejorando en algunos aspectos y continuar evolucionando como equipo”, señaló.
¿Qué opina Gabriel Milito sobre el calendario de Chivas?
De cara a lo que viene, el técnico rojiblanco advirtió que el calendario no dará tregua y que Chivas deberá sostener su nivel en una seguidilla de compromisos exigentes.
“No hay partidos fáciles. Ahora se vienen tres partidos muy importantes para nosotros. Empezamos visualizando el primero y después vendrán los otros. Jugamos en casa, contra el clásico rival, que tiene un gran equipo, y va a ser una muy buena prueba para nosotros. Medirnos con los mejores siempre es agradable e importante, pero después hay que seguir compitiendo de la misma manera que lo estamos haciendo y, si es posible, mejor, corrigiendo algunos aspectos que creo que podemos hacer mejor y afrontando cada partido de la misma manera”, concluyó.