Futbol

¿Plan B? Cruz Azul analiza fichaje de Nico Ibáñez tras complicaciones con Joao Pedro

Nicolás Ibáñez con Tigres en la Final ante Toluca | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 23:47 - 06 febrero 2026
Con información de ESPN, La Máquina buscará un refuerzo pese al fichaje de Christian Ebere

El mercado de fichajes continúa su curso en la Liga MX, pero el tiempo ya es un factor importante. Los registros para los nuevos jugadores se cerrarán el próximo 9 de febrero, razón por la cual Cruz Azul buscará un nuevo refuerzo antes de dicha fecha, siendo Nicolás Ibáñez el nombre que tomó fuerza.

Con información de ESPN, La Máquina analizó la opción del futbolista argentino ante las complicaciones del fichaje de Joao Pedro, quien aún pertenece al Atlético San Luis. Además de ser una posibilidad, Ibáñez no fue convocado con Tigres en el partido ante Santos, por lo que una salida es viable.

Joao Pedro con Atlético San Luis | IMAGO7

Las otras "novias" de Nico Ibáñez

Sin embargo, el jugador cuenta con varios pretendientes además de Cruz Azul, entre ellos su máximo rival. América también es un equipo que sigue muy de cerca a Nico Ibáñez, pues uno de los grandes problemas de las Águilas es la falta de gol, pues en cuatro jornadas cuentan solamente con dos tantos.

Aunque su otro destino no solamente apunta a estar en México, pues el New York Red Bull de la Major League Soccer también quiere hacerse de sus servicios. El atacante de Tucumán cuenta actualmente con 31 años y con vestigios de lo que fue en Atlético San Luis.

Nicolás Ibáñez con Tigres | IMAGO7

¿Cómo ha sido el desempeño de Nico Ibáñez en el Clausura 2026?

El delantero argentino solamente disputó dos de los primeros cinco encuentros con Tigres en este Clausura 2026; todos como titular. Sin embargo, Guido Pizarro no requirió de sus servicios en los duelos ante Pumas, León y Santos.

Nicolás Ibáñez tampoco estuvo presente en el empate sin goles de Tigres ante Forge, en la Liga de Campeones de la Concacaf. Tras no estar ni en la banca en los últimos tres partidos, los rumores sobre su salida crecieron.

Nicolás Ibáñez con Tigres en la Final ante Toluca | IMAGO7
