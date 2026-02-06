¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América

Con cuatro días restantes para que cierre el mercado de fichajes en la Liga MX, el dueño del America, Emilio Azcarraga aseguró que aún puede llegar un nuevo refuerzo, siempre y cuando sea algo que André Jardine y Paulo Victor busquen para el plantel.

Emilio Azcarraga y André Jardine en los festejos del Tricampeonato | MEXSPORT

¿Quién llega al América?

Durante una entrevista, el dueño de las Águilas confirmó que se trabaja dia a dia con el cuerpo técnico americanista para traer a jugadores que puedan aportar al equipo, y que aunque entiende a la afición recalcó la postura de no ‘contratar por contratar’.

“Yo espero que sí (llegue un nuevo refuerzo), nos quedan cuatro días. No estamos contactando por contrata, hay que entender el funcionamiento que quiere Jardine y Paulo y con eso encontrará las posiciones que se deben de reforzar”, aseguró Azcarraga.

Emilio Azcarraga y Henry Martín | MEXSPORT

Emilio también confesó que se toman en cuenta a los jugadores de fuerzas básicas para el torneo, pero también recalcó lo basta que es la planilla de América actualmente y es por eso que no llega cualquiera.

“Ponemos en unas canchitas los nombres de los que están, los nombres de fuerzas básicas, tenemos que estar revisando esa canchita para llegar a decidir si hay oportunidades de traer a alguien”, añadió Emilio.

Emilio Azcarraga en los festejos del Bicampeonato | MEXSPORT

Reconocimiento al club

Pese a que el patrón no descartó la idea de llevar a alguien nuevo al nido de Coapa, también le dio su lugar a los futbolistas que defienden la camiseta amarilla, confesando que el plantel actual es muy basto.

“Ojalá y llegue algo, pero si no la verdad es que el plantel que tenemos es super competitivo, al final es el América y el América está para construir grandes cosas”, concluyó el dueño de las Águilas.

Con cuatro días restantes y tras la salida de algunos jugadores, la puerta de que un nuevo futbolista vista la camiseta del 16 veces campeón de México queda bastante abierta, por lo que nos sería una sorpresa que un nuevo mediocampista o defensa central se unan al club.