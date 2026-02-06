Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030

El Mundial del 2026 está a la vuelta de la esquina, la Copa del Mundo arrancará en la cancha del Estadio Azteca y, a meses de que México juegue contra Sudáfrica, la Concacaf ha dado a conocer cómo será la eliminatoria para el Mundial del centenario.

Ahora, después de ser sede, Concacaf ha confirmado que habrá seis cupos de la zona para la Copa del Mundo del 2030, además de medio boleto para el repechaje intercontinental.

Concacaf dio a conocer cuantos lugares tendrá para 2030 | MEXSPORT

De acuerdo con la información de Concacaf, la ronda final de la clasificación se jugará de junio del 2028 a octubre del 2029, en esta fase estarán 12 selecciones, divididas en cuatro grupos de tres equipos.

En esos grupos clasificarán al Mundial los primeros y segundos lugares de cada sector, mientras los dos mejores terceros se enfrentarán entre ellos para definir al equipo que jugará el repechaje intercontinental.

Concacaf dio a conocer cuantos lugares tendrá para 2030 | IMAGO7

Para 2026, además de México, Estados Unidos y Canadá, Haiti, Curazao y Panamá son las selecciones clasificadas para la siguiente Copa del Mundo, mientras que Jamaica y Surinam están en el repechaje intercontinental.

La clasificación de la Concacaf comenzará en septiembre del 2027, 11 equipos avanzarán a la segunda ronda de la clasificación, la cual se jugará en los meses de octubre y noviembre del 2027 y las vueltas serán en marzo del 2028.

Concacaf dio a conocer cuantos lugares tendrá para 2030 | MEXSPORT

De los 11 equipos clasificados solo los dos mejores equipos por grupo estarán en la ronda final de la clasificación de la Concacaf rumbo al Mundial del 2030.