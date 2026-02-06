Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030

Concacaf dio a conocer cuantos lugares tendrá para 2030 | X: @@fifaworldcup_es
Marcos Olvera García 15:30 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Concacaf dio a conocer cómo serán las eliminatorias de cara a la Copa del Mundo del centenraio

El Mundial del 2026 está a la vuelta de la esquina, la Copa del Mundo arrancará en la cancha del Estadio Azteca y, a meses de que México juegue contra Sudáfrica, la Concacaf ha dado a conocer cómo será la eliminatoria para el Mundial del centenario.

Ahora, después de ser sede, Concacaf ha confirmado que habrá seis cupos de la zona para la Copa del Mundo del 2030, además de medio boleto para el repechaje intercontinental.

Concacaf dio a conocer cuantos lugares tendrá para 2030 | MEXSPORT

De acuerdo con la información de Concacaf, la ronda final de la clasificación se jugará de junio del 2028 a octubre del 2029, en esta fase estarán 12 selecciones, divididas en cuatro grupos de tres equipos.

En esos grupos clasificarán al Mundial los primeros y segundos lugares de cada sector, mientras los dos mejores terceros se enfrentarán entre ellos para definir al equipo que jugará el repechaje intercontinental.

Concacaf dio a conocer cuantos lugares tendrá para 2030 | IMAGO7

Para 2026, además de México, Estados Unidos y Canadá, Haiti, Curazao y Panamá son las selecciones clasificadas para la siguiente Copa del Mundo, mientras que Jamaica y Surinam están en el repechaje intercontinental.

La clasificación de la Concacaf comenzará en septiembre del 2027, 11 equipos avanzarán a la segunda ronda de la clasificación, la cual se jugará en los meses de octubre y noviembre del 2027 y las vueltas serán en marzo del 2028.

Concacaf dio a conocer cuantos lugares tendrá para 2030 | MEXSPORT

De los 11 equipos clasificados solo los dos mejores equipos por grupo estarán en la ronda final de la clasificación de la Concacaf rumbo al Mundial del 2030.

Asimismo, Concacaf confirmó que las Semifinales y la Final de la Nations League se jugará en el So-Fi Stadium, en Inglewood, California.

Últimos videos
Lo Último
15:59 Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
15:58 Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo
15:49 Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
15:47 ¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón
15:30 Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030
15:07 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO
15:04 DRAKE MAYE se quedó con las manos vacías en los NFL HONORS
15:01 ¿Infidelidad? Bianca Censori aclara cómo empezó su romance con Kanye West
15:00 ¿Bad Bunny en peligro? Mhoni Vidente predice que podría ser víctima de un atentado
14:57 Emilio Azcárraga habló sobre Álvaro Fidalgo: "Está en las páginas históricas del América"
Tendencia
1
Futbol Oficial: Igor Lichnovsky deja América y jugará en Europa
2
Futbol Mateusz Bogusz sobre su salida de Cruz Azul: "Habría que preguntarle a personas dentro del club"
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol ¡Refuerzo azulcrema! América ficha importante delantero de la MLS
5
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
6
Futbol ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Te recomendamos
Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
Empelotados
06/02/2026
Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo
Futbol
06/02/2026
Selección de Naturalizados: El Tri podría llevar a cuatro no nacidos en México en la Copa del Mundo
Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
Contra
06/02/2026
Livia Brito vinculada a proceso por falsedad de declaraciones
¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón
Contra
06/02/2026
¡CAYÓ LA LEY! Detienen a falsos ‘barrenderos’ que robaron a familia en San Juan de Aragón
Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030
Futbol
06/02/2026
Este será el nuevo formato de Concacaf para clasificar a la Copa del Mundo del 2030
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO
Futbol
06/02/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Querétaro vs León? EN VIVO