Portada del día

Portada RÉCORD 6 febrero 2026

REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 01:00 - 06 febrero 2026
Lo Último
01:00 Portada RÉCORD 6 febrero 2026
00:52 Partidos de hoy viernes 6 de febrero
00:28 “Fidalgo, te quiero conocer”: el emotivo mensaje del niño americanista al Maguito en Los del Ame
23:59 Serie del Caribe 2026: Así se jugarán las Semifinales del torneo de Beisbol
23:58 Henry Martin queda inmortalizado con figura en el Museo de Cera
23:35 Tomateros remonta y le quita el invicto a Leones en la Serie del Caribe
23:34 Atlas logra primera victoria del Clausura 2026 con goleada ante Pumas
23:27 “Hay jugadores mexicanos por encima”: Oribe Peralta sobre el la convocatoria de Fidalgo
23:02 ¡Sigue el dominio! Tigres remonta y golea a Cruz Azul en la Jornada 7 del Clausura
22:44 Fin de semana frío en la CDMX: se prevén lluvias y heladas
