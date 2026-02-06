Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América

Raphael Veiga | MEXSPORT
Rafael Trujillo 19:08 - 05 febrero 2026
El nuevo jugador azulcrema aseguró que ambos personajes influyeron en su decisión

Es oficial, Raphael Veiga es el nuevo refuerzo de América. Tras varias semanas de espera y negociaciones, las Águilas finalmente pudieron anunciar al volante brasileño como su primer fichaje del Clausura 2026 de la Liga MX. Hoy el futbolista reveló que este fichaje no se hubiera dado sin André Jardine y Paulo Victor.

Veiga llegó a México desde la semana pasada, sin embargo, las salidas de Allan Saint-Maximin, y en especial a Álvaro Fidalgo quien se marchó para jugar con el Betis de España, opacaron su presencia. Ahora, con un poco de tranquilidad en el equipo, el brasileño fue presentado con el club y regaló sus primeras entrevistas.

Veiga llevará el 23 con América | X @ClubAmerica

La directiva influyó en su fichaje

En una reciente entrevista, el volante brasileño habló sobre su fichaje con América. De acuerdo con el futbolista, tanto André Jardine como su asistente Paulo Victor fueron piezas clave para poder llegar al conjunto azulcrema.

El volante reveló que a pesar de no haber tenido muchas conversaciones con Jardine o Victor, el jugador siguió el trabajo de ambos jugadores, situación que lo acercó al equipo mexicano. Sin embargo, fueron un par de conversaciones durante las negociaciones que al final le ayudaron a decidirse para llegar al equipo.

Veiga es el nuevo jugador de América l X:raphaelveiga23

"Paulo trabajó en Palmeiras, y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él algunas veces, después de mi entrenamiento, él estaba allí con la categoría de base, y yo acompañaba, y nosotros conversábamos un poco..  André, yo nunca había trabajado junto a él, pero yo ya había acompañado a los equipos con los que él trabajó, la propia selección olímpica, entonces me gusta mucho la forma en que él hace que el equipo juegue", confesó el nuevo jugador azulcrema

"Nosotros conversamos, ellos pasaron toda la confianza, entonces eso también fue un peso importante para que yo pudiera estar aquí hoy", finalizó.

Quiere debutar

Veiga estuvo con América en los últimos dos partidos del equipo, sin embargo, no ha podido debutar con el equipo. Todo parece indicar que el brasileño verá sus primeros minutos cuando las Águilas reciban a Rayados de Monterrey en la Jornada 5 del Clausura 2025.

América necesita la ayuda de su nuevo jugador. Actualmente el equipo marcha noveno en la clasificatoria a siete puntos del liderato. El equipo busca seguir con su racha de dos triunfos al hilo en todas las competencias.

Raphael Veiga | MEXSPORT
