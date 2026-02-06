Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO

Mazatlán vs Chivas, Jornada 5 Clausura 2026 | RÉCORD
Aldo Martínez 19:18 - 05 febrero 2026
El equipo cañonero recibe por última vez al actual líder de la competencia

El Mazatlán se enfrentará al Guadalajara en un emocionante partido correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, desde el Estadio El Encanto. El encuentro duelo promete ser un verdadero desafío para los locales, quienes buscarán aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria en el torneo.

Chivas se mantiene como el primer lugar del torneo | Imago7

El contraste entre ambos equipos en la tabla de posiciones no podría ser mayor. Las Chivas llegan como líder absoluto del torneo con 12 puntos en 4 partidos disputados, producto de un impresionante arranque con cuatro victorias y una diferencia de +5 goles (8 anotados y 3 recibidos). Por su parte, Mazatlán ocupa la última posición (18°) sin sumar puntos en sus cuatro presentaciones, con apenas 3 goles a favor y 10 en contra. La diferencia de rendimiento entre ambos conjuntos es abismal, lo que convierte este partido en una oportunidad para que los locales den la sorpresa o para que los visitantes consoliden su liderato.

Richard Ledezma festejando un gol con Chivas en la Jornada 4 | Imago7

Mazatlán atraviesa un momento crítico con cuatro derrotas consecutivas en el torneo. En su último encuentro cayó ante Atlas (0-1), precedido por una dolorosa goleada frente a Monterrey (1-5). Anteriormente había perdido contra Puebla (1-2) y FC Juárez (1-2). Su último punto lo consiguió en noviembre de 2025 con un empate ante Necaxa (1-1). Por su parte, el rebaño llega en un estado de forma excepcional con cuatro victorias consecutivas: venció a Atlético de San Luis (3-2), Querétaro (2-1), FC Juárez (0-1) y Pachuca (2-0). Su única derrota reciente fue ante Cruz Azul (3-2). El contraste de rendimiento entre ambos equipos es evidente, con las Chivas en lo más alto de la tabla y Mazatlán luchando por abandonar el último puesto.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, Guadalajara ha dominado con tres victorias, mientras que Mazatlán ha conseguido una victoria y se han registrado dos empates. El encuentro más reciente se disputó el 19 de octubre de 2025, con victoria para los rojiblancos por 2-0. Anteriormente, en abril de 2025, igualaron 1-1 en el estadio de Mazatlán. En julio de 2024, Chivas volvió a imponerse por 2-0, mientras que en febrero del mismo año empataron 2-2. El único triunfo de los del pacifico en este periodo se produjo en septiembre de 2023, cuando sorprendió al rojiblanco como visitante con un contundente 3-1. Este historial muestra una clara superioridad de las Chivas en los enfrentamientos recientes.

Mazatlán en Liga MX | IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas?

  • FECHA: Viernes 6 de febrero

  • HORA: 21:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

  • TRANSMISIÓN: Azteca 7

Tigres venció con sufrimiento a Mazatlán en la Jornada 2 | IMAGO 7
Últimos videos
