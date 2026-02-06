Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil

Vitinho, extremo del Atlético de San Luis | IMAGO7
Rafael Trujillo 19:45 - 05 febrero 2026
El futbolista brasileño regresó a su país en préstamo procedente del club fronterizo

Es oficial, tras caer en el olvido en Club Tijuana, el delantero brasileño Vitinho, dejó al equipo y se unió a un gigante del Brasileirao. Este jueves Fortaleza anunció el fichaje del delantero quien llega cedido hasta finales de 2026 con opción de compra. 

Vitinho pasó cuatro temporadas en la Liga MX, comenzando su trayectoria en el futbol mexicano en el Atlético San Luis, donde disputó 101 partidos, anotó 18 goles y dio 8 asistencias, convirtiéndose en una de las figuras del equipo y un jugador codiciado en el país.

Vitinho brilló con Atlético de San Luis | IMAGO7

En 2025, Vitinho fichó por el Tijuana, sin embargo, no logró encontrar la continuidad esperada y terminó jugando tan sólo 11 partidos en todas las competencias. Esta campaña no vio acción en el equipo buscando su salida del club.

Fortaleza anunció al jugador

Este jueves el equipo de la Serie A de Brasil anunció el fichaje de su nuevo futbolista con varias publicaciones en redes sociales, el Leão do Pici mostró al jugador ya vistiendo los colores del equipo revelando que, 'ya se encuentra entrenando en Pici con el grupo y pronto recibirá el alta para disputar los próximos partidos'.

Vitinho dejó a los xolos en préstamo | x @FortalezaEC

"Cuando recibí la oferta del Fortaleza, acepté de inmediato. Es un club gigante que ha estado en auge en los últimos años, y he desarrollado una gran admiración por el proyecto. Es una alegría enorme vestir esta camiseta y estoy muy agradecido por esta oportunidad", celebró el jugador con su nuevo equipo

"Estoy muy feliz de volver a Brasil para defender los colores del Fortaleza. Mi familia también está súper contenta; nos recibieron muy bien en el club, estoy muy agradecido. Aquí siento que puedo crecer más en mi carrera; vengo con muchas ganas de dar lo mejor de mí, especialmente por la Nación Tricolor", concluyó Vitinho.
Vitinho ya firmó con Fortaleza | x @FortalezaEC

¿Cuándo debutará?

Fortaleza se alista para la nueva temporada en la que buscará regresar a la máxima categoría del Brasileirao tras haber descendido la campaña pasada. Actualmente el equipo se encuentra disputando el Campeonato Cearense en el que apunta a ser campeón.

En cuanto a la liga, la Série B 2026 comenzará el 21 de marzo y finalizará el 28 de noviembre y será entonces que Vitinho buscará ayudar al equipo a pelear por los primeros cuatro puestos que los regrese a la primera división.

Xolos por su parte, continuará con su participación en la Liga MX en la que marchan octavos en la clasificatoria. Su siguiente partido será ante Puebla este mismo viernes.

